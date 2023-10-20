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Маркетплейс Flowwow выходит на рынок Белоруссии

Благодаря онлайн-платформе Flowwow пользователи смогут продавать и покупать цветы и живые растения, кондитерские изделия, украшения, аксессуары и другие популярные товары от локальных производителей. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

В 2023 г. Flowwow открывает дочернюю компанию в Белоруссии. Цель сервиса — предоставить местным продавцам удобный инструмент для развития бизнеса, продвижения и выхода на новую аудиторию, а покупателям — возможность найти особенный подарок для себя или близкого человека и заказать его с быстрой доставкой.

Небольшие компании, индивидуальные предприниматели, самозанятые и ремесленники получат от маркетплейса доступ к технической платформе, маркетинговым инструментам, CRM-системе и службе поддержки.

«Популярность маркетплейсов растет с каждым годом, как и запросы пользователей на удобный и качественный сервис. Мы ценим наших клиентов по всему миру и постепенно расширяем присутствие в разных странах — в этом году запускаем Flowwow в Белоруссии. Для нас важно, чтобы жители республики получили возможность не только радовать подарками тех, кто далеко, но и заказывать товары на территории своей страны. А местные мастера, в свою очередь, смогут использовать площадку для увеличения продаж», — сказал Вячеслав Богдан, сооснователь и генеральный директор маркетплейса Flowwow.

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Специалисты Flowwow провели локализацию продуктов для соответствия законодательству Белоруссии и удобства продавцов и клиентов. В частности, запустили платформу на отдельном домене, подключили местного SMS-оператора, добавили в карточку товара дополнительную информацию — стоимость за 1 кг/л, производителя и страну производства, а в личный кабинет — согласие на обработку персональных данных. Также обновили пользовательский интерфейс: разместили на главной странице блок с информацией о компании и логотипы платежных систем.

Воспользоваться сервисом Flowwow можно через сайт, а также мобильные приложения (для продавцов и клиентов), которые доступны в App Store и Google Play.

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