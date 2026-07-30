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Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 года

CNews приглашает принять участие в конференции «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» 17 сентября.

С докладами выступят:

Игорь Галушкин, начальник отдела мониторинга и аудита информационных ресурсов, Департамент городского имущества города Москвы;
Дмитрий Ляхов, директор по информационной безопасности, «Грузовичкоф»;
Евгений Руденко, директор по кибербезопасности, Rambler&Co;
Дмитрий Воронцов, руководитель отдела защиты приложений, «А101»;
Дмитрий Бабчук, руководитель направления ИБ и ИТ-инфраструктуры, Flowwow.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок

  • Каковы показатели объема ИБ-отрасли в России и темпы её ежегодного прироста?
  • Каким образом переформатировался рынок после ухода зарубежных вендоров?
  • Какие ключевые факторы обеспечивают рост рынка кибербезопасности в России?
  • С какими наиболее острыми препятствиями сталкивается индустрия на современном этапе?
  • Какое влияние на рыночную конъюнктуру оказывают требования государственных органов (ФСТЭК, ФСБ) и законодательство о КИИ и защите данных?

Технологии безопасности

  • Какие продуктовые группы и сервисные модели (лицензионное ПО, «железо», аутсорсинг SOC) наиболее востребованы?
  • Каков уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала российских ИБ-решений на фоне мировых аналогов?
  • Какие инструментальные решения (нейросети, облака, поведенческий анализ) сейчас наиболее востребованы у отечественных заказчиков?
  • Какова роль интеллектуальных алгоритмов в процессах автоматического выявления киберугроз и оперативного реагирования?
  • Существуют ли в портфелях российских разработчиков уникальные технологии, способные претендовать на роль мировых «прорывных» стандартов?
  • Какие тенденции развития центров противодействия кибератакам наиболее характерны для российского сегмента MSSP?

Запросы заказчиков

  • Каково соотношение между облачными (SECaaS) моделями и классической инсталляцией решений внутри периметра (on-premise) в российском корпоративном секторе?
  • Какие технологические классы (Endpoint Security, предотвращение утечек, межсетевые экраны нового поколения или AppSec) формируют основной объем спроса у отечественных клиентов?
  • Наблюдается ли сдвиг в предпочтениях заказчиков от точечных «best-of-breed» решений к экосистемным ИБ-платформам?
  • Насколько актуальна проблема нехватки квалифицированных ИБ-специалистов и какие стратегии (образовательные программы, автоматизация) используются для компенсации этого разрыва?

Проекты и решения

  • В каких направлениях удалось полностью заместить иностранные ИБ-продукты?
  • Какую роль в трансформации рынка играют крупнейшие ИТ-холдинги и телеком-гиганты, активно развивающие собственные ИБ-вертикали?
  • В чем заключаются конкурентные достоинства российских ИБ-решений по сравнению с международными аналогами?
  • Какие вертикальные рынки (финтех, госсектор, промышленность) выступают главными драйверами развития российского рынка кибербезопасности?
  • Насколько ответственно относятся к вопросам ИБ малые и средние компании?

Будущее информационной безопасности

  • Какие сценарии развития отечественной ИБ-индустрии просматриваются на среднесрочную перспективу (3–5 лет)?
  • Какое влияние на архитектуру киберзащиты в России окажет распространение промышленного интернета вещей (IIoT), сетей нового поколения (5G) и перспектива появления квантовых вычислений?
  • Насколько масштабна стратегия выхода российских вендоров на дружественные зарубежные рынки?
  • Каким образом курс на технологическую независимость трансформирует фундаментальные подходы к обеспечению информационной безопасности государства и бизнеса?
  • Какие ключевые показатели эффективности (KPI) и бизнес-метрики сегодня приоритетны для российских директоров по безопасности (CISO) при обосновании возврата инвестиций в защиту активов?

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.

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