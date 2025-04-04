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Чиббис федеральный сервис заказа еды
Чиббис — федеральный сервис для заказа готовой еды из ресторанов. Компания основана в 2015 году.
|04.04.2025
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Чиббис и организации, системы, технологии, персоны:
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|Лебедев Евгений 13 1
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