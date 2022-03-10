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8 марта пользователей Yota: интернет-трафик на приложение по доставке цветов и подарков вырос в 2,6 раза

Мобильный оператор Yota выяснил, как Международный женский день повлиял на интернет-трафик популярного приложения в категории доставки цветов и товаров подарочной тематики.

Во время всей предпраздничной недели можно наблюдать постепенный рост объема трафика на приложение Flowwow. До 6 марта 2022 г. ежедневный прирост объема трафика составлял около 1-2%, 7 марта 2022 г. трафик вырос на 8,9% к предыдущему дню. В сам день праздника трафик вырос еще на 3% по сравнению с предыдущим днем и на 14,25% по сравнению с 2 марта 2022 г. Таким образом, в Международный женский день на приложение Flowwow было потрачено в 2,6 раз больше трафика, чем неделей ранее.

Похожий прирост объема трафика на приложение Flowwow произошел и в неделю перед Днем святого Валентина. Объемы интернет-трафика 14 февраля и 8 марта 2022 г. оказались почти одинаковыми, всего на 0,1% больше трафика было потрачено в День всех влюбленных.

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Интернет-трафик на приложение Flowwow за неделю с 2 по 8 марта 2022 года

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Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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