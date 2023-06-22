Flowwow запустил собственную ERP-систему для цветочных магазинов

Маркетплейс локальных магазинов Flowwow разработал собственную ERP-систему Hoog. С ее помощью селлеры могут вести базовый учет товаров и оптимизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Hoog — полностью российская разработка: за все этапы создания и тестирования решения отвечала команда Flowwow. Система помогает предпринимателям эффективно управлять процессами принятия поставок, списания брака, регистрации продаж через онлайн- и офлайн-каналы, контролировать наличие товаров в магазине. Приложение учитывает все детали ведения цветочного бизнеса. Благодаря Hoog предприниматели смогут повысить эффективность управления своими запасами, оптимизировать процессы и повысить общую производительность. В планах по развитию системы — добавить инструменты, которые помогут анализировать затраты, работу команды, тренды и в результате улучшать показатели бизнеса.

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С тестированием нового продукта помогали партнеры, включенные в категорию FMART. При доработке первых версий разработчики опирались на их обратную связь. Приложение Hoog доступно для скачивания в App Store и Google Play.

«Мы во Flowwow стремимся предоставлять предпринимателям простые и удобные инструменты для роста бизнеса. Система Hoog разработана с учетом их потребностей и будет постоянно развиваться. Мы уверены, что Hoog станет полезным инструментом для селлеров — не только наших партнеров, но и других предпринимателей — помогая им принимать обоснованные решения и эффективно управлять своим делом», — отметила Мария Божевольнова, Head of product ERP маркетплейса Flowwow.