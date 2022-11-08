Flowwow запустил доставку заказов с помощью СДЭК

Теперь у клиентов маркетплейса появилась возможность приобретать уникальные изделия локальных брендов из других регионов России. Продавцы, в свою очередь, получили возможность расширить клиентскую базу за счет широкой географии СДЭК. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Новая опция доступна в мобильном приложении Flowwow на iOS. Пользователи могут заказывать одежду, аксессуары, украшения, игрушки и многое другое. В каждой категории товаров они могут увидеть специальную подборку магазинов, которые отправляют свою продукцию с помощью СДЭК.

«У Flowwow есть собственная курьерская служба в четырех регионах России. Кроме того, продавцы могут доставлять товары собственными силами, — отметил Павел Сирота, product дизайнер, маркетплейс локальных брендов Flowwow. — Партнерство со СДЭК дает возможность нашим покупателям заказывать понравившиеся товары из других городов, а продавцам — выйти на российский рынок, расширив возможности сбыта и повысив узнаваемость бренда».

Владельцы магазинов могут настроить доставку через СДЭК в личном кабинете на сайте Flowwow. Для подключения селлеру необходимо заполнить небольшую анкету и удаленно заключить договор со СДЭК. Все расчеты между магазином и курьерской службой будут осуществляться напрямую, а документы на отправку всегда будут доступны в личном кабинете продавца.

«СДЭК представлен в России широкой сетью ПВЗ, которая насчитывает более 3800 отделений. Благодаря этому клиенты Flowwow могут заказывать понравившиеся товары из других регионов в ближайший к ним ПВЗ. Таким образом, жители разных регионов России смогут познакомиться с локальными брендами и оценить их качество. Кроме этого, клиенты, оформив CDEK ID, смогут отправлять посылки без необходимости предоставления каких-либо документов и принимать участие в нашей программе лояльности», – сказала PR-директор СДЭК Анна Иоспа.

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Flowwow – сервис, который дает доступ к тысячам локальных магазинов и брендов. Необычные украшения, редкий хэнд-мэйд, полезные сладости, нестандартные букеты с доставкой от 30 минут в 1000 городах мира. Компания создана в 2014 г. Также Flowwow развивает бизнес за рубежом (Великобритания, ОАЭ, Бразилия).

СДЭК – российский логистический оператор экспресс-доставки. 22 года на рынке, 25000+ сотрудников, 24 страны присутствия, 300000+ посылок в день, 3800+ пунктов выдачи, 1600+ постаматов, 8000+ курьеров и 1500000+ активных клиентов.