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HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России

Компания HRlink объявила о развитии функциональности своего флагманского продукта и выходе в категорию EXP-платформ (платформа управления опытом сотрудников). Объединяя на платформе классический КЭДО и корпоративные сервисы для сотрудников, HRlink формирует новую для российского рынка категорию HRTech-решений.

КЭДО сегодня стало базовой корпоративной системой, доступ к которой есть у каждого сотрудника. Это платформа, где работнику проще всего получать актуальные новости компании, а также заходить на другие корпоративные сервисы. Широкое распространение практик безбумажного кадрового делопроизводства (КДП) в России привело HRlink к новому этапу развития – масштабированию платформы от КЭДО до платформы управления опытом сотрудников (EXP – Employee Experience Platform).

В основе такой платформы – КЭДО как ядро, которое клиент дополняет новыми модулями по мере роста потребностей. Таким образом, разрозненные HR-инструменты становятся единой цифровой средой, где сотрудники могут решать рабочие задачи без лишних переходов между системами. При этом вся функциональность доступна и в мобильном приложении HRlink.

Команда HRlink расширила функциональность платформы. Появился модуль «Оргструктура» – интерактивный навигатор, который отображает реальную картину бизнеса, включая управленческие, проектные структуры и рабочие группы по интересам. Данные из профилей помогают сотрудникам лучше ориентироваться в организации и понимать кросс-функциональные связи между департаментами. Интеграция с модулями «Новости» и «Опросы» обеспечивает персонализированную доставку контента и безопасный сбор обратной связи.

Становится доступным модуль «Финансы», где сотрудники могут просматривать расчетные листки и детализацию всех начислений. В дальнейшем появится ИИ-помощник, который сможет отвечать на вопросы пользователей о составе выплат. Модуль «Сервисы сотрудника» – это простой способ быстро решать частые рабочие задачи: заказать нужную справку или обратиться в АХО и ИТ через единый интерфейс без сложных регламентных процедур.

Кроме того, сервис приема кандидатов Start Link станет частью платформы в виде отдельного модуля «Кандидаты». Клиенты уже могут быстро оформлять новых сотрудников из любой точки России и мира.

Сейчас решение HRlink можно внедрить как классический КЭДО, так и развить его до уровня EXP-платформы за счет последовательного подключения дополнительных модулей. В процессе масштабирования кадровый ЭДО остается основной точкой входа в систему: к моменту подключения новых модулей на платформе уже находятся сотрудники компании, подписывающие документы онлайн. В рамках пилота на EXP уже перешли инжиниринговый комплекс «эВ-групп», Flowwow, сеть фитнес-клубов DDX Fitness, компания Sucden, «Финстар Банк» (бывший «Сиаб») и другие.

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Таким образом, HR-отдел получает продукт для комплексного управления жизненным циклом сотрудников, ИТ-решение, которое легко встраивается в ландшафт и не требует постоянной поддержки. Сотрудники используют единое окно для взаимодействия с работодателем, оперативно решая любой вопрос, от подписания кадровых документов до участия в корпоративных опросах. С точки зрения бизнес-эффекта, автоматизация работы с документами помогает экономить бюджет на HR-администрировании, влияет на производительность сотрудников и улучшает eNPS (показатель лояльности и удовлетворенности).

Внедрение сопровождается комплексом услуг: клиентам доступны консалтинг, миграция данных из других систем КЭДО и интеграция. HRlink также предоставляет широкий набор дополнительных кастомных услуг и сервисов, которые можно собрать в индивидуальное пакетное предложение под конкретного клиента.

«Современный бизнес все больше задумывается не только о повышении эффективности, но и комфорте сотрудников, удобстве их взаимодействия с компанией. EXP-платформа – это больше, чем КЭДО. Это целый набор инструментов, который улучшает опыт взаимодействия с компанией. Сотрудники при этом могут решать любые жизненные и рабочие вопросы привычным удобным цифровым способом, аналогичным получению государственных или банковских услуг», – сказал Данила Морогин, генеральный директор компании HRlink.

«Мы наблюдаем важный сдвиг в отношениях работодателя и сотрудника – люди ждут от компании того же уровня сервиса, к которому привыкли в повседневной жизни: моментального решения рабочих вопросов и минимума бюрократии. Корпоративные сервисы на уровне приложения «Госуслуг» становятся базовым требованием. Поэтому HRlink трансформируется в EXP-платформу, в центре которой стоит не документ и не алгоритм, а живой человек с его временем, амбициями и эмоциями – это то, что всегда отличало HRlink от большинства компаний на рынке», – отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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