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Токио-City Сеть ресторанов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.09.2026 Один из первых российских ИИ-стартапов Eora обновил структуру владения 1
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
30.01.2020 «Ланит омни» внедрил программу лояльности и BI-решение в сети ресторанов «Токио-City» 3
24.08.2017 ФРИИ проинвестирует 15 млн в сервис для ресторанов и поставщиков DocsInBox 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Токио-City и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Yandex - Яндекс 9310 1
DocsInBox - Доксинбокс 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5022 1
ОБИТ 128 1
Ланит Омни 67 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 16 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 214 1
Starbucks 91 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 260 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 126 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
Китайские новости - ресторан 2 1
Новая Голландия СТ 2 1
FARШ 7 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 1
ФРИИ Инвест 11 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36520 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8719 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3396 2
Оцифровка - Digitization 5224 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27010 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9349 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14059 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13553 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1277 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9379 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9830 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7258 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3318 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24596 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1180 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13060 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 319 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5410 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10790 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6089 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1289 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 930 1
DocsInBox Алко 1 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
Ланит Омни - Rightway Analytics 2 1
UCS R-Keeper 73 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
DocsInBox Закупки 1 1
Захир Максим 22 1
Шалин Дмитрий 1 1
Гук Андрей 41 1
Селезнев Станислав 4 1
Михайлов Евгений 18 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19658 1
Россия - РФ - Российская федерация 167458 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5822 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18281 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5778 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6649 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 624 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2579 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1709 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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