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Токио-City Сеть ресторанов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Токио-City и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
|Yandex - Яндекс 9310 1
|DocsInBox - Доксинбокс 6 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5022 1
|ОБИТ 128 1
|Ланит Омни 67 1
|Захир Максим 22 1
|Шалин Дмитрий 1 1
|Гук Андрей 41 1
|Селезнев Станислав 4 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19658 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167458 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.