Довбенко Леонид


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят 1
06.06.2024 Сервис DocsInBox вложит 30 млн руб. в собственное ИИ-решение для ресторанов 1
06.02.2024 На российском рынке появился еще один аналог Trello 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Довбенко Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

DocsInBox - Доксинбокс 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
Yandex - Яндекс 8096 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 74 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 45 1
ПиарХаб - prhub 3 1
Yalla Market - Ялла Маркет - YallaHub 1 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 165 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 747 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7818 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12682 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16443 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32974 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13102 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 291 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 185 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25492 1
Яндекс.Практикум 66 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 415 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 223 1
Лебедев Евгений 14 1
Селезнев Станислав 4 1
Коченевский Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152978 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53894 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17061 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 156 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5291 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383371, в очереди разбора - 733704.
Создано именных указателей - 182758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

