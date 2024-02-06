На российском рынке появился еще один аналог Trello

В таск-трекере Teamcheck появился режим канбан-досок — он создан на основе исследований опыта зуммеров и миллениалов в работе с таск-трекерами. Среди инвесторов компании — пиар-агентство «Пиархаб» и Леонид Довбенко, сооснователь Yalla Market и YallaHub.

Одна из особенностей таск-трекера — простой интерфейс без дополнительных функций. По данным разработчиков, это позволяет сэкономить на планировании от 30 минут в день.

«Согласно нашему исследованию, больше половины сотрудников (57%) хотели бы тратить на планирование меньше времени. В среднем у респондентов планирование занимает в неделю от часа до трех. А хотели бы они, чтобы оно занимало до 30 минут. Чаще всего причиной “долгого” планирования отмечают сложную систему, где много дополнительных возможностей, разделов и т.п. Поэтому в Teamcheck реализованы очень простые режимы, где можно быстро добавлять и изменять задачи и отслеживать загруженность сотрудников», — отметил Антон Коченевский, СEO Teamcheck.

На российском рынке появился еще один аналог Trello

Сервис соединяет в себе два режима — доска и фокус. Режим «Доска» — это классическая канбан-доска. В этом режиме пользователи могут создать столбцы под разные статусы как стандартные — «бэклог», «в работе», «на согласовании», «выполнено», так и под конкретный проект — «сделать по сайту», «сделать по SEO» и т.д. В карточке можно добавить только описание, дедлайн и исполнителя, а также удалить ее.

У сервиса есть возможность не только планировать работу над проектом или продуктом, но и оценивать текущую занятость каждого члена команды. Каждая задача, созданная в досках, отображается в режиме «Фокус». В этом режиме можно посмотреть количество задач на сегодня у определенного сотрудника, а также статус его работы: зеленый — в работе, желтый — перерыв, красный — рабочий день закончен.

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Teamcheck — сервис для личного планирования задач в синхронизации с командой. Среди клиентов компании: YouDo, «Яндекс Практикум», red_mad_robot, Tele2.