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Total Experience Обобщенный опыт

Обобщенный опыт (Total Experience) - бизнес-стратегия, призванная объединить опыт сотрудников, клиентский опыт и пользовательский опыт для анализа эффективности бизнес-процессов и точек взаимодействия. Анализ общего опыта призван повысить доверие клиентов и сотрудников, их удовлетворенность, лояльность и поддержку за счет учета опыта всех заинтересованных сторон.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.09.2026 Выход за пределы ИТ: как в России трансформируются ITSM-системы 1
09.02.2024 «Культура Инноваций»: 75% сотрудников ИT-сферы готовы покинуть место работы из-за токсичных отношений в коллективе 1
04.12.2023 Маргарита Репина, Teal: Без понимания истинных потребностей клиента технология теряет ценность 1
25.11.2022 ИТ в госсекторе: 10 главных трендов 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
08.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 1
03.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 1
12.04.2013 «Манго Телеком» запустил новый сервис - Центр обработки вызовов «Манго-Офис» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Total Experience и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 521 2
NetApp - Network Appliance 668 1
МегаФон 10890 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 801 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 1
Ланит - Норбит - Norbit 432 1
UIPath 119 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 295 1
OpenAI 590 1
Brother - Brother Industries - Бразер 216 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 122 1
Dynatrace 60 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 1
Газинформсервис - ГИС 508 1
Монолит-Инфо 138 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Nvidia Corp 4060 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 1
Открытые технологии 731 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 8 1
Oracle Siebel Systems 519 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 2
ЦентроКредит АКБ 20 1
Комос Групп 27 1
Invisible Force - Культура Инноваций 1 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
Christie's - Кристис 17 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1280 1
Почта России ПАО 2384 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Газпром нефть 737 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 47 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Абсолют Банк 250 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 629 1
Транснефть 337 1
Альфа-Капитал УК 161 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 463 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 5
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8728 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5308 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7929 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1602 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13742 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2744 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 621 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4420 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4534 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13071 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2814 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 923 2
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 67 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 2
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1129 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 415 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2392 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2776 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10803 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2115 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5329 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 272 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4915 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7551 1
OpenAI - ChatGPT 752 1
NetApp Active IQ 2 1
NetApp ONTAP 69 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6353 1
Oracle Java - язык программирования 3487 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 932 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 347 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 786 1
Microsoft Office 365 1049 1
Terrasoft Creatio 109 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 136 1
НКТ - Р7-Офис 555 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 266 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 376 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 74 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 203 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Microsoft Planner 2 1
IBM Public Cloud 26 1
Вигура Владимир 6 3
Лобов Сергей 27 2
Репина Маргарита 1 1
Натрусов Артем 316 1
Шадаев Максут 1220 1
Чаркин Евгений 318 1
Белоусов Максим 109 1
Паршин Максим 323 1
Бадалов Андрей 66 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 47 1
Ушаков Анатолий 47 1
Никитин Сергей 103 1
Шпак Василий 280 1
Агапкин Алексей 39 1
Козак Николай 212 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 50 1
Соловьев Сергей 76 1
Костин Сергей 37 1
Барсуков Сергей 32 1
Триппель Наталья 3 1
Щиров Илья 45 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 35 1
Носенко Артем 30 1
Урусов Виктор 159 1
Врацкий Андрей 177 1
Горожанкин Алексей 18 1
Гусев Алексей 19 1
Левинский Денис 8 1
Тутаев Михаил 57 1
Истомин Константин 58 1
Плужников Андрей 13 1
Касаев Сергей 28 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Барилкин Виктор 29 1
Лежнев Федор 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
Казахстан - Республика 6087 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2549 1
Беларусь - Белоруссия 6331 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4515 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Испания - Королевство 3843 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2934 2
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Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 181 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 540 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1497 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5824 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1682 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 236 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6214 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6590 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3610 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 227 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 376 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 766 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4067 1
Gartner - Гартнер 3667 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
Forrester Wave 46 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1287 3
CNews AWARDS - награда 575 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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