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Total Experience Обобщенный опыт
Обобщенный опыт (Total Experience) - бизнес-стратегия, призванная объединить опыт сотрудников, клиентский опыт и пользовательский опыт для анализа эффективности бизнес-процессов и точек взаимодействия. Анализ общего опыта призван повысить доверие клиентов и сотрудников, их удовлетворенность, лояльность и поддержку за счет учета опыта всех заинтересованных сторон.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Total Experience и организации, системы, технологии, персоны:
|Вигура Владимир 6 3
|Лобов Сергей 27 2
|Репина Маргарита 1 1
|Натрусов Артем 316 1
|Шадаев Максут 1220 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Белоусов Максим 109 1
|Паршин Максим 323 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 47 1
|Ушаков Анатолий 47 1
|Никитин Сергей 103 1
|Шпак Василий 280 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Козак Николай 212 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Костин Сергей 37 1
|Барсуков Сергей 32 1
|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 45 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 35 1
|Носенко Артем 30 1
|Урусов Виктор 159 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Гусев Алексей 19 1
|Левинский Денис 8 1
|Тутаев Михаил 57 1
|Истомин Константин 58 1
|Плужников Андрей 13 1
|Касаев Сергей 28 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Лежнев Федор 49 1
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