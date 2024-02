«Культура Инноваций»: 75% сотрудников ИT-сферы готовы покинуть место работы из-за токсичных отношений в коллективе

81% сотрудников ИT-сферы сталкиваются с проявлениями токсичных отношений на работе с разной периодичностью. Консалтинговая компания «Культура Инноваций» провела исследование токсичности в корпоративной среде и определила ее влияние на состояние сотрудников и бизнес-результаты. Об этом CNews сообщили представители компании «Культура Инноваций».

Исследование состоит из двух частей — качественного открытого исследования, в рамках которого 19 исследователей провели 59 глубинных интервью с лидерами и линейными сотрудниками из 15 городов России, и количественного опроса 1,257 тыс. человек, проведенного совместно с OMI (Online Market Intelligence).

Влияние на бизнес

45% участников опроса отмечают, что токсичность негативно сказывается на их продуктивности — значительно снижает или сводит к нулю. Нездоровая атмосфера наносит урон репутации компании и лишает ее талантов. Токсичность может стать причиной ухода для 75% работников ИT-сферы, причем этот фактор важнее для молодых квалифицированных сотрудников: 77% людей в возрасте 25-34 скорее могут сменить работу из-за токсичности. Чаще из-за токсичности компании покидают женщины (75% женщин и 67% мужчин).

«Токсичность негативно влияет как на самого сотрудника, так и на результаты бизнеса. Она снижает инновационный потенциал команды, поскольку сотрудники чувствуют себя небезопасно и не готовы открыто высказывать идеи, и сокращает производительность», — сказала Елена Черникова, CEO «Культуры Инноваций».

Маркеры токсичности

81% работников ИT-сферы отметили, что сталкиваются с проявлениями токсичных отношений с разной периодичностью (от очень редких проявлений до очень частых), в среднем по всем профессиональным группам — 75%. Чаще всего с токсичностью сталкиваются в сфере образования и науки (87%), реже всего — в оптовой торговле (65%).

Количественное исследование выявило и самые частые проявления токсичности в ИT: несоблюдение правил и договоренностей (34%), неспособность к конструктивному диалогу (27%), агрессия и грубость (20%), искажение реальности — 34% («это норма, а с тобой что-то не так»).

Причем наиболее распространенный маркер токсичности (несоблюдение правил и договоренностей) чаще отмечают руководители, чем линейные сотрудники (35% против 25%), как и неспособность к конструктивному разговору (31% против 25%).

В результате глубинных интервью исследователи определили 10 персон, которые отличаются стратегией реакции на токсичные отношения на работе: от борцов за безопасную среду до людей, которые используют токсичность в качестве инструмента повышения эффективности.

Токсичность на первом месте работы

Качественное исследование показало, что на культуре рабочих отношений значительно сказывается опыт, полученный в начале карьерного пути. 50% работников ИT сталкивались с токсичностью на первом месте работы (чаще только в медицине и промышленности). Чаще всего токсичность на первой работе отмечают респонденты в возрасте 24-35 (54%), реже всего – в возрасте 55-70 (28%). Только 31% из респондентов в возрасте 24-35 говорят, что не сталкивались ни с одним из проявлений токсичности на работе.

Причины токсичности

Исследование выявило предпосылки возникновения токсичных отношений на работе. Во-первых, это культура компании — модели поведения и социальные нормы, которые стимулируют определенное поведение сотрудников. Компании, культуры которых включают в себя дистанцию власти, бюрократию и «достигаторство», более склонны провоцировать токсичную обстановку.

Во-вторых, это стресс и низкий уровень энергии у сотрудников, которые приводят к деструктивной и токсичной коммуникации. Этому может способствовать неадекватная загрузка и героический неуместный трудоголизм, кризисы на рынке и в мире, личные проблемы.

Третья предпосылка — отсутствие прозрачности и хаос в компании, которые могут возникать как из-за резкого роста или кризиса, так и в силу недостаточного уровня компетенций лидеров.

Решения для работы с токсичностью

Формат открытого исследования предусматривает не только изучение проблемы, но и разработку решений для ее устранения. Команда исследователей сформировала базу знаний и решений для предотвращения, диагностики и работы с последствиями токсичности. Базой, в которой уже более 30 решений и прототипов от команды исследования и партнеров, могут бесплатно пользоваться компании, лидеры и сами сотрудники. Например, решения включают диагностику работы с командой, гайды для поиска работы по ценностям, гайды коммуникаций в режиме «аврал», барометр эмпатии и другие.

«Мы в “Культуре Инноваций” ежедневно общаемся с сотрудниками и лидерами разных компаний, проводя глубинные интервью для наших проектов. И часто видим, как губительно сказывается токсичная атмосфера на мотивации, инициативности, драйве, инновационности, энергии людей и команд — а следовательно, и на результатах бизнеса. Мы задумали это открытое исследование (shared research), чтобы помочь бизнес-сообществу обратить внимание на проблему токсичности, вместе сформировать здоровую безопасную среду для эффективной работы и разработать инструменты снижения токсичности для лидеров и команд. База решений продолжит пополняться и останется доступной для любого человека, которому нужна поддержка в создании психологически безопасной атмосферы», — сказала директор по продукту «Культуры Инноваций» Анастасия Григорьева.

Партнеры открытого исследования: «Тинькофф», Prosto, «Ясно», «Нетология», Soft Skills Lab, «Нежно Space», Artery, «Эмпат», INSAIM, Soft Skills Lab.

«Культура Инноваций» — консалтинговая компания, которая уже семь лет решает стратегические задачи топ-менеджеров, связанные с развитием и трансформацией команд, улучшает опыт сотрудников (EX), выстраивает сквозные процессы и Total Experience (CX, UX, digital), усиливает корпоративную культуру, проводит стратегические сессии, большие корпоративные образовательные программы и акселераторы. Первой начала развивать EX в России, в том числе запустила сертификацию в области дизайна опыта сотрудника (EX design).