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Радченко Наталья
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Fork-Tech реализовал проект по оптимизации логистических цепочек в «Магните» 1
Радченко Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 190 1
|Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 13 1
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