Fork-Tech провел аудит ИТ-модуля ПИФ для СДК «Гарант» и сформировал рекомендации для масштабирования платформы

Российский финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech завершил проект по техническому аудиту модуля ПИФ в Единой информационной системе (ЕИС) компании СДК «Гарант» — одного из ключевых элементов цифровой инфраструктуры участника рынка коллективных инвестиций. Аудит был инициирован в связи с ростом объема операций и необходимостью подготовки ИТ-системы к масштабированию. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

СДК «Гарант» оказывает услуги в качестве специализированного депозитария, регистратора и депозитария для инвестиционных фондов и пенсионных организаций. Единая информационная система компании сопровождает весь цикл операций с инвестиционными фондами: от расчетов до формирования отчетности. В условиях увеличивающейся нагрузки бизнесу потребовалось получить независимую техническую оценку устойчивости и производительности одного из стратегических компонентов системы — модуля ПИФ, обеспечивающего обслуживание операций с фондами.

Команда Fork-Tech в течение месяца провела комплексное обследование архитектуры модуля, включая анализ технологической платформы, практик эксплуатации и развития, а также подходов команд к управлению изменениями. Были выявлены архитектурные и процессные зоны роста, а также сформированы конкретные рекомендации, реализация которых позволит увеличить производительность модуля ПИФ до 50% и повысить технологическую устойчивость платформы к дальнейшему росту. Отдельное внимание было уделено анализу работы с базами данных и стратегии масштабирования, которые позволят обеспечить прирост скорости развития платформы на 30% при сохранении стабильного качества.

По итогам проекта заказчик получил независимую техническую экспертизу и стратегические рекомендации, направленные на подготовку системы к повышенным нагрузкам и ускоренное развитие в горизонте ближайших лет.

«Мы рассматриваем аудит как важный шаг на пути к технологической зрелости. Увеличение объема операций с фондами требует от нас не просто поддержки текущих процессов, но и технологической гибкости. Аудит от Fork-Tech позволил нам выявить и устранить архитектурные ограничения, которые могли бы замедлить рост в ближайшие годы. Это дало нам уверенность, что ИТ-составляющая не станет узким горлышком в развитии бизнеса. Проект с Fork-Tech позволил получить независимую оценку и рекомендации, которые помогут нам масштабировать платформу в соответствии с бизнес-целями», — отметила Татьяна Есаулкова, генеральный директор СДК «Гарант».

«В подобных проектах мы стремимся не просто провести технический анализ, а создать для команды клиента прочную основу для устойчивого роста. Аудит модулей в высоконагруженных системах требует не только глубокой технической экспертизы, но и понимания логики бизнеса клиента. В случае с СДК «Гарант» мы помогли усилить устойчивость платформы, сохранив непрерывность процессов, и при этом заложили архитектурную основу для роста. Это один из тех случаев, когда ИТ-проект напрямую влияет на способность бизнеса масштабироваться», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.