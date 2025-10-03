Разделы

Fork-Tech разработал новый личный кабинет «Риком-Траст» для частных инвесторов

Консультант, разработчик и интегратор инновационных ИТ-решений в финтехе Fork-Tech выполнил проект для инвестиционной компании «Риком-Траст». Заказчику был разработан новый личный кабинет для частных инвесторов с более удобным и функциональным интерфейсом, который обеспечивает доступ ко всем необходимым инструментам и информации в режиме одного окна, а также поддерживает web-версию платформы. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

«Риком-Траст» предлагает решения для частных инвесторов сегментов HNWI и Affluent, а также для корпоративных и институциональных клиентов, создавая индивидуальные стратегии в пространстве международных финансовых инструментов и российского рынка. В рамках проекта перед Fork-Tech стояла задача расширить возможности частных инвесторов, сделав их опыт использования личного кабинета на площадке «Риком-Траст» более удобным и безопасным. Сервис должен был стать единым окном для пользователя, объединив в себе востребованную функциональность — от аналитики и пополнения счета до совершения сделок.

Итоговое решение включило разработку инструментов для работы с инвестициями, включая улучшенные функции регистрации, быстрые методы пополнения счета с помощью СБП и доступ к аналитическому хабу с актуальной рыночной информацией.

Изменения также коснулись дизайна личного кабинета инвестора – он стал более лаконичным и понятным. Графики TradingView теперь встроены непосредственно в интерфейс — так трейдерам проще анализировать рынок и принимать решения без переключений, в режиме одного окна. Кабинет также получил поддержку технологии PWA (progressive web app), благодаря чему им можно пользоваться не только на компьютере, но и на смартфоне.

Дополнительно были внедрены новые механизмы защиты. Среди них двухфакторная аутентификация и другие инструменты, направленные на предотвращение несанкционированного доступа.

«Мы хотели вывести клиентский сервис на новый уровень, и команда Fork-Tech помогла это сделать. Новый личный кабинет сочетает удобство, надежность и современные технологии», — сказал Дмитрий Целищев, управляющий директор «Риком-Траст».

«Пользователи ждут от финансовых приложений того же качества, что и от топовых решений в e-commerce или мобильных банках. Поэтому важно создавать не просто интерфейс, а полноценную экосистему, готовую к росту клиентов и объемов операций», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

