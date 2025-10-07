Разделы

Fork-Tech завершил интеграцию торгового терминала QUIK в «Риком-Траст»

Консультант, разработчик и интегратор инновационных ИТ-решений в финтехе Fork-Tech реализовал проект по внедрению торговой системы QUIK в инвестиционной компании «Риком-Траст» и ее интеграцию с внутренней учетной системой «РТ-Офис». Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

«Риком-Траст» — бутиковая инвестиционная компания. Компания предлагает решения для частных инвесторов сегментов HNWI и Affluent, а также для корпоративных и институциональных клиентов.

Заказчик поставил перед Fork-Tech задачу обеспечить клиентам доступ к дополнительному инструменту для интернет-трейдинга – российскому программному комплексу QUIK, наиболее распространенному торговому терминалу на российском финансовом рынке. Ранее в «Риком-Траст» использовали для сделок терминал собственной разработки rtTrader, что ограничивало возможности пользователей.

В техническом плане подрядчику предстояло реализовать интеграцию QUIK с учетной системой «РТ-Офис». Это требовало глубокого понимания как архитектуры торговой платформы, так и специфики процессов внутреннего учета инвестиционной компании. Реализация этого этапа стала возможна благодаря экспертизе Fork-Tech в инвестиционном бизнесе и знанию особенностей торговой системы QUIK.

По итогам проекта клиенты «Риком-Траст» получили возможность выбирать торговый терминал, наиболее подходящих для решения их задач. Это дает им гибкость в адаптации торгового процесса к личным предпочтениям и стратегиям, повышая комфорт и эффективность операций на финансовом рынке.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«Для нас важно предоставлять клиентам не только качественный сервис, но и свободу выбора инструментов для работы на финансовом рынке. Благодаря совместному проекту с Fork-Tech мы сделали шаг вперед: клиенты «Риком-Траст» получили возможность использовать QUIK наряду с терминалом rtTrader. Это повысило удобство, гибкость и эффективность их инвестиционной деятельности», — сказал Дмитрий Целищев, управляющий директор «Риком-Траст».

«Наша команда сумела объединить экспертизу в инвестиционной отрасли и техническое знание торговых платформ, чтобы обеспечить корректное взаимодействие QUIK с системой РТ-Офис. Это позволило сделать проект прозрачным для конечных пользователей и бесшовно встроить его в существующую инфраструктуру», — отметила Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

