HR-платформа Carrot от Fork-Tech вошла в реестр отечественного ПО

HR-платформа для автоматизации и подбора персонала Carrot от компании Fork-Tech включена в реестр отечественного программного обеспечения. Включение в реестр расширит рынок для инновационного решения и облегчит использование Carrot в компаниях государственного сектора, а также в ключевых экономических отраслях, где действуют ограничения на внедрение иностранного ПО. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Carrot — инновационная российская HR-платформа от консультанта, разработчика и интегратора ИТ-решений компании Fork-Tech. Решение направлено на автоматизацию подбора персонала и повышение продуктивности HR-команд. Платформа адаптируется под процессы любой компании, делая найм прозрачным: с ее помощью можно легко создавать вакансии, систематизировать кандидатов и управлять процессом с помощью встроенного дашборда и инструмента формирования отчетности.

Платформа кратно ускоряет работу специалиста по работе с персоналом. Система позволяет оперативно фиксировать все ключевые параметры заявки — требования к должности, сроки, ответственных сотрудников, приоритетность подбора — и быстро найти нужную вакансию с помощью встроенных фильтров. Компания получает централизованное хранилище данных, где сохраняются профили соискателей, история взаимодействий и текущий статус каждого из них.

Carrot также автоматизирует формирование списка кандидатов, обеспечивая быстрый доступ к их резюме и возможность ранжирования в соответствие с навыками и другим критериям. Это предоставляет HR удобный инструмент для согласования кандидатур, назначения собеседований и принятия решений по итогам отбора. В процессе работы система помогает отслеживать и обновлять статусы как вакансий, так и кандидатов на каждом этапе — от создания заявки до выхода человека на работу — что делает весь процесс прозрачным для всех ответственных сторон.

Отдельный аналитический модуль обеспечивает сбор статистики по процессу подбора: формирует воронку кандидатов, отображает количество соискателей на каждом этапе отбора, показывает динамику прохождения собеседований и фиксирует данные о финалистах, вышедших в компанию. Кроме того, в Carrot можно вести детальную статистику отказов, что позволяет анализировать причины и повышать эффективность рекрутингового процесса в целом.

«Включение HR-платформы Carrot в реестр отечественного ПО – это не просто формальный статус, а подтверждение того, что наше ИТ-решение готово закрывать ключевые потребности бизнеса и госсектора в сфере подбора персонала. Еще больше компаний смогут использовать Carrot для автоматизации HR-процессов, обеспечив полное соответствие требованиям регуляторов и получая качественный, прозрачный инструмент управления талантами», — сказала генеральный директор Fork-Tech Кристина Коваленко.