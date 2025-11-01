Fork-Tech: рост налоговой нагрузки приведёт к подорожанию ИТ-услуг минимум на 10% уже к концу года

На недавнем заседании Правительство приняло решение сохранить нулевую ставку НДС на реализацию отечественного ПО из реестра, но повысить НДС на остальные ИТ-услуги с 20 до 22%. Также страховые взносы для аккредитованных ИТ-компаний вырастут с 7,6% до 15% в пределах установленной базы, а порог для УСН снизится с 60 до 10 млн руб.

По оценке экспертов Fork-Tech, совокупное повышение налоговой нагрузки увеличит издержки ИТ-компаний на 20–35%. Основная часть расходов в отрасли приходится на фонд оплаты труда, поэтому рост страховых взносов окажет особенно ощутимое влияние на рынок. «Полностью переложить новые издержки на клиентов невозможно: бюджеты многих компаний уже сверстаны, а у других собственные расходы также возрастут из-за налоговых изменений. Тем не менее повышение стоимости ИТ-услуг неминуемо — как минимум на 10% уже в ноябре–декабре», — отметила Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

По мнению экспертов компании, изменения особенно ощутят банки и финтех-компании, поскольку для них цифровая трансформация является стратегическим приоритетом. «Банковский сектор обладает достаточным запасом прочности, чтобы адаптироваться к росту издержек. Однако для средних и небольших банков новые условия приведут к необходимости оптимизировать бюджеты и пересматривать бизнес-модели. Финтех-компании и ритейл находятся под двойным давлением: рост издержек на ИТ-услуги и необходимость инвестировать в инновации, потому что инновации для финтеха – это основа бизнеса, а для ритейла – жизненная необходимость из-за смены предпочтений клиентов, которые все больше предпочитают онлайн-каналы», — сказала Евгения Склярова, директор по внедрению и клиентскому опыту Fork-Tech.

Согласно прогнозу компании, структура спроса на консалтинг и ИТ-услуги изменится. Крупные компании будут закрывать часть задач собственными силами, а внешние подрядчики станут востребованы в проектах, требующих специализированной экспертизы — прежде всего в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифрового рубля.

Fork-Tech прогнозирует, что налоговые изменения приведут к укрупнению рынка. «Под самым большим ударом окажутся стартапы и небольшие ИТ-аутсорсеры, которые окажутся сразу под тройным давлением: снижение порога УСН, повышение НДС и рост страховых взносов. Поэтому сокращение числа таких игроков станет закономерным. Для выживания у малого бизнеса остаются три пути — занять узкую нишу, работать на субподряде у крупных игроков или быть поглощёнными ими», — отмечают в Fork-Tech. При этом крупные системные интеграторы и вендоры выиграют за счёт возможности плавно перераспределить нагрузку и за счёт сокращения числа конкурентов и роста предложения специалистов на рынке труда.

По словам Кристины Коваленко, тренд на сокращение численности персонала в 15–20%, о котором компания говорила в начале года, уже реализовался. В следующем году Fork-Tech ожидают усиления этого тренда до 25%. «Интенсивность сокращений усилится в ноябре–декабре текущего года на фоне ожидания налоговых изменений. В следующем году, основными источниками появления свободных специалистов станут уходящие с рынка малые компании и стартапы, а также компании, заменяющие младший и средний персонал автоматизацией и ИИ. При этом зарплаты ИТ-специалистов снижаться не будут, а в востребованных направлениях, наоборот, продолжат расти», — пояснила она.

«Рост налоговой нагрузки неизбежно приведёт к сжатию маржи и усилению конкуренции за заказчиков. В выигрыше останутся те ИТ-компании, которые смогут доказать клиентам эффективность своих решений и обеспечить прозрачную экономику проектов», — сказала Кристина Коваленко.