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Fork-Tech начал подготовку к формированию собственной продуктовой линейки

Российский финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech подписал соглашения с компаниями RedLab и Online Patent. Сотрудничество будет направлено на разработку и юридическую защиту продуктового направления Fork-Tech, которое получит развитие в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech

Соглашения были подписаны в декабре 2024 г.

Сотрудничество Fork-Tech с Online Patent позволит обеспечить на старте разработки новых продуктов их юридическую защиту. Компания специализируется на вопросах интеллектуальной собственности на технологическом рынке. Помимо этого, Online Patent создает цифровые решения для управления защитой бренда и разработки, обеспечивая безопасности активов бизнеса.

«В новом году наша команда планирует вывести на рынок первые MVP собственных продуктов. На ИТ-рынке нередко возникают споры, связанные с интеллектуальными правами на технологические решения. За счет сотрудничества с командой Online Patent мы хотим уже на старте обеспечить безопасность продуктов с юридической точки зрения. В рамках соглашения мы также намерены сформировать совместную услугу, объединяющую технический и юридический консалтинг», – сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

Второе соглашение Fork-Tech подписал с компанией RedLab (входит в ГК Litota Group), которая занимается разработкой ПО и предоставляет услуги аутстаффинга. Договор подразумевает двусторонний обмен экспертизой и возможность привлечения ИТ-специалистов на проекты друг друга.

«Fork-Tech нацелен на интенсивное развитие в 2025 г. и готовится к разработке собственных продуктов. Возможность быстро масштабировать команду – это важный фактор развития для стартапа. RedLab объединила профессионалов высокого уровня, которые ответственно подходят к проектной работе, что позволяет достигать качественных результатов. Сотрудничество с ними позволит подойти к разработке продуктовой линейки в оптимальном составе», – отметила Кристина Коваленко.

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