Fork-Tech: массовое внедрение искусственного интеллекта в финансовом секторе ожидается не ранее 2028 года

Несмотря на высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта и активное тестирование ИИ-решений лидерами рынка, их повсеместное внедрение в финансовом секторе России произойдет не ранее 2028 г., считают эксперты финтех-разработчика и интегратора Fork-Tech. Условиями для очередного прорыва и массового внедрения должно стать появление на российском рынке вендоров с закрепленной экспертизой в области ИИ, а также разработка готовых решений с понятной функциональностью. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Для финансового сектора уровень интеграции искусственного интеллекта в отдельные ключевые бизнес-процессы среди крупных компаний можно оценить на уровне 60–70%, однако это не означает полного цифрового преобразования. При этом средние и малые организации демонстрируют значительно более низкий показатель адаптации — в диапазоне 25–35%. Около 30–35% компаний в настоящее время не располагают четко сформулированной стратегией внедрения данной технологии.

К началу 2025 г. российский рынок ИИ-решений на базе LLM для финансовой отрасли остается на этапе становления. Крупные финансовые организации и банки разрабатывают и внедряют LLM-модели, тестируют искусственный интеллект для оптимизации внутренних процессов, однако их доля пока не превышает 10-15%. Значительная часть рынка лишь изучает перспективы и потенциальную экономическую эффективность этой технологии.

Основные ожидания бизнеса от ИИ в финансовом секторе связаны с оптимизацией штата и снижением рутинной нагрузки на сотрудников. Искусственный интеллект справляется с обработкой неструктурированных данных, что позволяет компаниям повышать производительность без увеличения численности персонала.

Однако на рынке пока не появилось принципиально новых клиентских продуктов, основанных на ИИ — базовым сценарием использования технологии пока остаются чат-боты и голосовые ассистенты, которые, строго говоря, не являются инновацией.

«Обсуждения на тему “заменит ли искусственный интеллект сотрудников” показывают, что многие пока не осознают: эта технология — не конкурент человеку, а мощный инструмент, повышающий его эффективность. На международном рынке ИИ уже широко используется для выявления аномалий в транзакциях, автоматизации кредитования и подготовки отчетности. Технология в разы повышает эффективность давно известных продуктов и положительно влияет на финансовые показатели. Следующим шагом в развитии ИИ должно стать формирование принципиально новых решений, в том числе, нацеленных на клиентов», — отметил Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech.

Одним из ключевых барьеров на пути внедрения ИИ в финансовую сферу остается дефицит экспертизы. Так, 80% компаний-заказчиков ожидают «коробочных» продуктов с понятной ROI, а среди вендоров ощущается нехватка команд с продуктовым мышлением. В настоящий момент развитие технологий в значительной степени движется академическим сообществом, тогда как бизнес-ориентированные подходы пока развиты слабо.

«Искусственным интеллектом должны начать заниматься в том числе специалисты с продуктовым подходом в разработке. Это позволит заказчикам четко понимать, какие задачи может решать искусственный интеллект, а на рынке появятся новые вендоры с глубокой экспертизой, формирующие перспективные ниши, — отметил Владислав Лаптев. — В ближайшие два-три года с ростом предложения, а также появлением “коробочных” решений, технологии искусственного интеллекта в той или иной форме начнут применять практически все компании».