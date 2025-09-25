Разделы

Fork-Tech разработала российский MCP-сервер для быстрого обновления ИИ-сервисов

Консультант, разработчик и интегратор инновационных ИТ-решений компания Fork-Tech разработала MCP-сервер (Model Context Protocol) – решение позволяет ИИ-моделям подключаться к внешним данным и инструментам в режиме реального времени, что в 3-4 раза сокращает сроки вывода новых сценариев для пользователей, снижает операционные издержки и упрощает администрирование.

MCP-сервер встроен в платформу для разработки приложений и цифровых сервисов Product Web Services (PWS) от Fork-Tech. Модуль обеспечивает новый уровень гибкости и управляемости для корпоративных ИИ-сервисов.

Для PWS интеграция MCP-сервера обеспечивает возможность ИИ-ассистентов напрямую забирать remote config с платформы и использовать их в работе. «Мы перенесли управление поведением ИИ-сервисов на уровень PWS. Теперь бизнес получает возможность управлять ассистентами как полноценным цифровым продуктом — быстро, прозрачно и без дополнительных затрат», — отметил Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech.

Для чат-ботов службы поддержки или сферы электронной коммерции это означает возможность мгновенно корректировать ответы без необходимости релизов и глобальных обновлений. Финансовые сервисы получат возможность централизованно задавать новые бизнес-правила — например, оперативно менять логику верификации клиента или форматы отчетов. HR-ассистенты смогут динамически исправлять логику анкетирования или автоматизировать подбор по новым критериям без вмешательства разработчиков.

По итогам тестирования интеграция MCP-сервера сокращает сроки запуска новых сценариев и обновления ИИ-ассистентов в 3-4 раза, а также снижает риски некорректных ответов сервиса до 90%. Модуль обеспечивает более простые возможности для масштабирования: подключение новых ассистентов или региональных сервисов без изменения ядра сокращает трудозатраты на интеграцию до 70%. Наконец, MCP снижает затраты на поддержку ИИ-ассистентов за счет экономии до 20-30% бюджета на релизах и тестировании обновлений.

