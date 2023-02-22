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«РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор»

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам автоматизированную систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» (Часть системы автоматизации аэропорта «КОБРА»). «Диктор» позволяет улучшить пассажирский опыт и оптимизировать работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

Модуль предназначен для адресного информирования пассажиров. «Диктор» в автоматизированном режиме создает сообщения на озвучивание и формирует очередь сообщений. Информация для озвучивания автоматически загружается из суточного плана полетов аэропорта. Администратор может контролировать очередь сообщений и запускать необходимые сообщения в ручном режиме.

«Диктор» поддерживает многозонность и позволяет формировать независимые текстовые шаблоны, которые будут транслироваться в разных зонах, при этом управление системой может происходить с одного рабочего места.

Использование звуковых синтезаторов позволяет гибко подходить к формированию объявлений. В случае добавления новых маршрутных участков или авиакомпаний, администратору ненужно расширять набор звуковых файлов, звуковой синтезатор автоматически сформирует новый шаблон.

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Безопасность

Интеграция технологии Yandex SpeechKit позволяет озвучивать сообщения голосом, который сложно отличить от реального. Технология постоянно развивается и открывает возможность создания своего уникальной тональности, которая будет звучать только в конкретном аэропорту.

Система позволяет транслировать различные типы сообщений. Для озвучивания доступны как рейсовые, так и информационные сообщения (рекламные, технологические или экстренные).

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