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Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО

Компания «Воздушные ворота северной столицы» сообщает о запуске в Пулково сервиса мобильных посадочных талонов.

С 1 марта 2023 г. услуга доступна для всех перевозчиков, выполняющих рейсы на российских направлениях. Об этом CNews сообщили представители компании «Воздушные ворота северной столицы».

«Рост пассажиропотока в 2023 г. и политика импортозамещения, проводимая аэропортом в рамках индустриального центра компетенций “Аэропорты”, диктует новые требования к ИТ-ландшафту предприятия и формирующих его систем в целях сохранения высочайшего качества обслуживания пассажиров. В Пулково система развернута в рекордные сроки – за один месяц. Услуга нацелена на путешественников, планирующих перелет с ручной кладью. Пассажирам с багажом необходимо будет обратиться на стойку регистрации, – отметил Андрей Дробович, главный операционный директор компании «Воздушные ворота северной столицы», – чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный талон. Для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс посадочный талон потребуется предъявить на мобильном устройстве».

«Аэропорт Пулково известен как один из наиболее активно трансформирующих свой ИТ-ландшафт аэропортов России, последовательно и структурно реализующий стратегию импортозамещения и адаптирующий в рамках нее как собственные, так и передовые отечественные программные продукты. И эта трансформация успешно удается коллегам в условиях поступательного роста пассажиропотока, что существенно усложняет задачу и делает ее уникальной для нашего рынка в текущий период времени», – сказал Александр Семченко, генеральный директор компании «Неолабс».

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Проект «Мобильный посадочный» запущен на базе российского программного обеспечения, разработанного компанией «Неолабс». Внедрение нового сервиса является очередной ступенью к цифровой трансформации и повышению качества услуг аэропорта.

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