Дробович Андрей
|06.02.2025
|Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности 1
|01.03.2023
|Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО 1
Дробович Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 207 2
|Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
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