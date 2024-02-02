Электронный журнал медосмотров экипажей «России». Безбумажный процесс внедрен авиакомпанией в аэропорту Пулково

«Россия» (группа «Аэрофлот») перешла на использование электронного журнала на предполетном медицинском контроле членов экипажей воздушных судов авиакомпании в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители авиакомпании «Россия».

Внедрение журнала в электронном виде позволяет комплексно автоматизировать процесс медицинских осмотров. Среди преимуществ – это значительно ускоряет работу с документами, увеличивая показатели пропускной способности, положительно сказывается на качестве, повышая комфорт труда медицинского персонала. Электронный журнал открывает возможность оперативной регистрации большего количества информации, чем в бумажном аналоге. Врач может добавить дополнительные поля и необходимые комментарии.

С внедрением безбумажного носителя не требуется искать в производственной системе информацию о суточном плане полетов и данные о назначенных на рейсы членах экипажа. Информация о предыдущей полетной смене автоматически поступает из системы планирования. Также обеспечивается доступ к статистическим данным за смену – количество осмотренных работников, проверки и др.

Несмотря на надежность работы системы, предусмотрена возможность оформления записи в бумажном журнале. В таком случае отметка об этом заносится в электронный документ, где уже содержится полная информация о выполненных за смену медицинских осмотрах.

Медицинская информационная система «Ариадна» разработана отечественной компанией ООО «Решение» (Санкт-Петербург).

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Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». В парке 137 самолетов, из которых 78 «Суперджет 100». В коллективе авиакомпании более 7 тыс. человек. «Россия» – базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге выполняет все виды обслуживания, в том числе тяжелые формы.