Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково»

Авиакомпания «Азимут» для автоматизации работы оперативных диспетчеров по подготовке рейса к вылету внедрила решение OpenSky/Decision (часть системы OpenSky) поставщика ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково».

Модуль принятия решения на вылет OpenSky/Decision предназначен для анализа и учета эксплуатационных ограничений при полетно-диспетчерском обслуживании, а также выработке рекомендаций КВС для принятия решения на вылет. Алгоритмы работы OpenSky/Decision основаны на правилах, описанных в Федеральных авиационных правилах «Подготовка и выполнение полетов в Гражданской авиации Российской Федерации» (приказ №128 от 31 июля 2009 г.) и РПП авиакомпании.

OpenSky/Decision концентрирует в себе всю необходимую информацию для анализа метеорологической и аэронавигационной информации по рейсу и отображает ее в удобном для пользователя виде, что существенно облегчает и сокращает время предполетной подготовки рейса полетным диспетчером. Также OpenSky/Decision анализирует возможные ограничения по выполнению рейса и информирует о них пользователя.

Итогом работы модуля OpenSky/Decision является проанализированный пакет полетной документации для выполнения полета. Рабочая форма обеспечивает наглядное отображение всей необходимой информации и цветовую индикацию всех предупреждений.

В рамках программного продукта можно осуществлять многофакторный выбор запасных аэродромов, контроль допуска воздушного судна к выполнению полета по комплексу параметров, а также подготовку электронного пакета полетных документов с возможностью печати и отправки по электронной почте.

«Наши клиенты выбирают решения «РИВЦ-Пулково», потому что уверены, что получат современные цифровые решения. В этих компаниях высоко ценят временные ресурсы и знают, что ускорение бизнес-процессов и сокращение трудозатрат становятся не только способом сэкономить деньги, но и выигрывать в борьбе с конкурентами. А переход на отечественные решения делают компанию стойкой к турбулентности рынка и рискам», — отметил Глеб Головченко, генеральный директор «РИВЦ-Пулково»