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Программное решение «КУРС» от «РИВЦ-Пулково» вошло в реестр отечественного ПО

«КУРС» — модуль системы комплексной автоматизации аэропортов «Кобра» от разработчика ИТ-решений в авиационной отрасли «РИВЦ-Пулково» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

«КУРС» – шестой продукт «РИВЦ-Пулково», который зарегистрирован в Едином реестре отечественного ПО. Программному обеспечению присвоен номер 15210 по основному классу «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» и дополнительному классу «Средства управления бизнес-процессами (BPM)».

Модуль «КУРС» предназначен для ведения оперативной работы службы спецтранспорта. При его помощи можно осуществить учет путевых листов, управлять потоками ГСМ, а также вести основную справочную информацию. Система обладает удобным интерфейсом для пользователей, работает в онлайн и оффлайн режимах. «КУРС» использует СУБД PostgreSQL, соответствующую требованиям импортозамещения.

«Включение модуля “КУРС” в Единый реестр отечественного ПО является важным этапом развития нашего продукта. Это позволит внедрять систему в отечественных компаниях в рамках реализации политики импортозамещения в сфере информационных технологий», — отметил генеральный директор «РИВЦ-Пулково» Глеб Головченко.

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В Единый реестр отечественного ПО также внесены программные продукты «РИВЦ-Пулково»: OpenSky-3, «Кобра-2», iFlightDoc, iFlightDoc.CabinCrew, «Компас-3».

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