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«РИВЦ-Пулково»: Рабочее место кабинного экипажа в мобильном приложении

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает авиакомпаниям мобильное приложение iFlightDoc.CabinCrew. Приложение предназначено для предоставления кабинному экипажу воздушного судна информации, необходимой для выполнения рейса и обслуживания пассажиров в полете и дальнейшей работы с ней.

Решение позволяет получить детальную информацию по рейсу (данные об экипаже, данные о пассажирах с различной группировкой по типам, классам, ssr-кодам и отображением информации на карте мест салона). Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

Доступен также просмотр всей информации по персональным данным — налету, рабочему времени, срокам действия допуска. Реализована возможность ознакомления с информацией по плану работ.

Приложение обеспечивает ведение, заполнение, корректировку и утверждение документов в полете в офлайн режиме, после происходит передача заполненных документов в производственную систему при переходе в онлайн. В процессе выполнения полета возможно просматривать информацию по пассажирам, а также фиксировать комментарии.

Реализована возможность работы с несколькими отчетами одновременно. Для удобства поиска созданные отчеты сгруппированы по номеру рейса и распределены согласно статусам по вкладкам: «Все», «Отослан», «Исходящий», «Черновик»

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Собственная система администрирования включает в себя полный перечень руководящих документов, необходимый членам экипажа в работе — справочники схем салона самолетов, конструкторы форм отчетов и библиотеку документов.

Приложение iFlightDoc.CabinCrew включено в реестр российского ПО. Это подтверждает соответствие решения требованиям к продуктам для импортозамещения.

«Мы стремимся быстро реагировать на изменения на рынке и помогаем нашим клиентам оперативно адаптироваться к ним. Система iFlightDoc.CabinCrew помогает упростить работу кабинного экипажа. Автоматическая обработка документов позволяет экономить время и ресурсы», — отметил Глеб Головченко, генеральный директор «РИВЦ-Пулково».

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