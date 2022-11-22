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«РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта

Поставщик ИТ-решений в авиационной отрасли «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования «Визинформ». Система повышает качество обслуживания пассажиров и оптимизирует работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

Компания «РИВЦ-Пулково» завершила обновление программного модуля «Визинформ», часть системы комплексной автоматизации аэропорта «КОБРА». При помощи модуля аэропорт может оперативно и доступно донести необходимую информацию до каждого пассажира на информационных экранах. Модуль «Визинформ» уже используется в 20 аэропортах России, а также в учебном процессе Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и Ульяновского института гражданской авиации.

В результате последних изменений были добавлены несколько значимых функций: возможность градиентной подсветки элемента (в зависимости от статуса рейса), возможность задавать плавные границы, добавление шрифтов, словари фиксированных переводов, а также фоновый снимок города направления рейса.

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Визинформ

Помимо новых функций, модуль позволяет создавать шаблоны табло с использованием многофункционального графического конструктора экранных форм. Имеет гибкую настройку шаблонов с привязкой к авиакомпаниям, ресурсам, классам обслуживания и направлениям. Подсистема «Визинформ» поддерживает возможность вывода рекламного контента, демонстрацию информации на любом устройстве и веб-браузере, а также использование неограниченного количества языков для визуального информирования.

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Поддержка ИТ-отрасли

Вывод информации на табло аэропорта осуществляется в автоматическом режиме. Система сама подбирает графические шаблоны в соответствии с установленными ранее правилами. При необходимости сотрудники аэропорта могут самостоятельно добавить любые графические элементы, изменить шрифты и цвета.

«Наше решение является самым функциональным на отечественном рынке. Модуль “Визинформ”, являясь частью комплексной системы КОБРА, обладает гибкими возможностями по настройке правил и графических шаблонов. Механизмы настройки правил и конструкторы табло мы передаем технологам аэропортов, это очень простые инструменты, которые открывают перед аэропортами фактически безграничные возможности для вывода визуального контента на табло. Благодаря постоянному росту количества наших клиентов, мы получаем новые идеи и задачи для последующей реализации. Мы ежегодно выпускаем от двух до пяти релизов по каждому нашему программному продукту, тем самым улучшаем работу наших клиентов и постоянно развиваем наши решения» — отметил Глеб Головченко, генеральный директор АО «РИВЦ-Пулково».

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