На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте

18 февраля в здании отреставрированного Северного речного вокзала пройдет Demo Day акселератора «Транспортные инновации Москвы». 20 стартапов представят свои проекты в направлениях искусственного интеллекта, нейросетей, управления транспортными сетями и обеспечения безопасности пассажиров.

«Транспортные инновации Москвы» (ТИМ) – это отраслевой акселератор для стартап-проектов ранней стадии, созданный по инициативе столичного Департамента транспорта. Его основная цель – помочь командам в запуске пилота и адаптации продукта под интересы конкретного заказчика.

В начале декабря команда «ТИМ» выбрала 30 наиболее перспективных проектов для участия в акселераторе. 18 февраля прошедшие программу и промежуточный отбор команды представят свои решения перед руководителями подразделений Департамента транспорта на Demo Day. Наиболее успешные проекты получат возможность запуска пилота в Московском транспорте.

В первом потоке акселератора приняли участие стартапы, разрабатывающие решения в области искусственного интеллекта и нейросетей. Например, система iCrosswalk обеспечивает безопасность на нерегулируемых пешеходных переходах, а платформа нейросетевой видеоаналитики Databriz позволяет контролировать соблюдение технологии дорожно-строительных и ремонтных работ.

Сразу несколько команд представили свои продукты в области безопасности пассажиров, что особенно актуально в условиях пандемии. Так, разработчики проекта Climate Guard создали сервис мониторинга микроклимата помещений, а команда «Говорящий город» представила системы радиоинформирования, обеспечивающие звуковое ориентирование для маломобильных групп населения.

В первый набор акселератора также вошли проекты, занимающиеся управлением транспортными сетями. Например, проект TrafficData специализируется на разработке ПО для интеллектуальных транспортных систем. С его помощью можно осуществлять мониторинг дорожного движения, адаптивное регулирование светофорных объектов и др. А стартап Gemicro создает цифровых двойников для сопровождения жизненного цикла дорожной инфраструктуры.

«Поиск и внедрение самых полезных и интересных решений — важная часть нашей работы по улучшению Московского транспорта. Мы понимаем, что этот процесс можно сделать еще эффективнее благодаря диалогу между технологическим сообществом и городом. Поэтому мы запустили акселератор стартапов «Транспортные инновации Москвы». В его первом наборе приняли участие команды с актуальными и востребованными решениями. 18 февраля они представят результаты своей работы над продуктами с учетом обратной связи от представителей транспортного сектора, а некоторые из них смогут запустить пилот в московском транспорте. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это ценный опыт как для участников, так и для города, поэтому мы надеемся, что запуск новых потоков в акселераторе станет ежегодным событием», – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Demo Day пройдет в здании недавно отреставрированного Северного речного вокзала.

«Место для проведения такого мероприятия было выбрано не случайно. Северный речной вокзал – это один из важнейших транспортных узлов, сочетающий в себе как богатую историю, так и открытость обновлениям и инновациям, согласно замыслу его создателей», – отметила Оксана Бондаренко, директор Музея Транспорта Москвы.

Более подробно ознакомиться с участниками акселерационной программы можно на сайте проекта «Транспортные инновации Москвы».