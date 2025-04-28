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Бондаренко Оксана
|28.04.2025
|Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы 1
|17.02.2021
|На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте 1
Бондаренко Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 600 1
|Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
|Ликсутов Максим 137 1
|Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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