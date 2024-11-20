Исследование «МТС Геоэффект»: около полумиллиона жителей и гостей Москвы посещают столичные катки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала посещаемость 15 открытых катков Москвы за прошлый зимний сезон. Ежемесячно катки собирали до 500 тыс. посещений, среди них самыми посещаемыми стали «ГУМ-каток» на Красной площади, каток «Полет во времени» на ВДНХ и каток в Парке Горького. Такие данные предоставили специалисты платформы «МТС Геоэффект», изучив обезличенные геоданные посетителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2023 г. самыми посещаемыми открытыми катками в Москве стали «ГУМ-каток» на Красной площади, «Полет во времени» на ВДНХ, каток в Парке Горького, каток в Таганском парке и каток «Красная Пресня». Согласно данным платформы «МТС Геоэффект», в топ-5 наименее загруженных площадок вошли: каток «Полярный» в парке Фили, «Льдинка» в ландшафтном парке Митино, каток в Гончаровском парке, «Метелица» в Бабушкинском парке и каток «Гигант» в парке Сокольники.

Около 90% гостей прибыли из Москвы и Московской области, однако, катки привлекали и жителей регионов. Площадки успели посетить жители Краснодарского края (3,8 тыс.), Калужской области (1,9 тыс.), и Владимирской области (1,7 тыс.).

Анализ демографических характеристик посетителей показал, что их предпочтение в выборе локации зависит от возраста. Самыми молодежными стали катки в саду имени Баумана и «Усадебный» в Воронцовском парке, где средний возраст гостей составил 18–25 лет. В то же время взрослую аудиторию интересовали катки в парке Артема Боровика, «Серебряный лед» в Измайловском парке и каток Северного Речного вокзала, где средний возраст посетителей — 45–54 года.

«Обезличенные геоданные позволяют нам определять количество уникальных посетителей, их социально-демографический профиль и регион проживания. Наши данные помогают организаторам правильно планировать программы мероприятий, адаптируя их под интересы целевой аудитории», — сказал руководитель направления «Геоаналитика» Даниил Матвеев.