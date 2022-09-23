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«Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО

В музее-усадьбе Коломенское при участии компании «Элар» создадут цифровые копии порядка 2,4 тыс. фрагментов белокаменного декора храма Вознесения Господня, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы начались в рамках нового этапа по созданию электронного каталога изображений музейных коллекций фонда «Археология» МГОМЗ.

Археологические находки, которые предстоит оцифровать в ближайшее время, были сделаны в траншеях непосредственно около церкви Вознесения, в 1973-1978 и 1990 гг. Предполагается, что это фрагменты декоративной растительной и геометрической резьбы, которая украшала галереи храма. Специалисты «Элар» проводят работы по фотофиксации, стараясь запечатлеть каждый фрагмент уникальной резьбы именно в том положении, в каком он, вероятней всего, располагался в изначальной кладке.

«Этот декор не сохранился до наших дней, отчасти был сбит, вероятно, в первые годы существования церкви, – сказала заведующая сектором «Археология» отдела хранения музейных коллекций Ольга Таценко. – Скорее всего, галереи церкви Вознесения в самом начале были очень богато украшены белокаменным орнаментом в виде виноградных гроздьев, листьев аканта и т.д. Точно также, как пилястры и полуколонны внутри храма, орнамент на которых можно увидеть и сегодня. Есть версия, что произошел пожар, еще на момент, когда вокруг строящегося храма стояли деревянные леса, и часть резьбы пострадала, из-за чего было решено заменить ее на более простой и лаконичный декор. Сегодня я вижу, что некоторые фрагменты из нашей коллекции, действительно носят следы пожара».

Каждый, даже самый маленький фрагмент, имеет ряд маркировок – номер по книге поступления, полевая маркировка – номер очередности, в которой он был обнаружен при раскопках, и номер фонда, в котором хранится экспонат. В первую очередь электронные копии музейных предметов создаются для наполнения электронной базы данных комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС), туда необходимо внести все сведения о предмете и снабдить их качественным цифровым изображением. Работа также важна для передачи цифровых копий в Государственный каталог Музейного фонда РФ и для последующей работы с фондом, изучения утраченного декора, создания графических реконструкций, презентаций.

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«Еще одна задача – создать электронную базу данных изображений всех фрагментов декора церкви Вознесения, чтобы отчасти реконструировать виды резьбы галереи, – сказала Ольга Таценко. – Эти археологические находки относятся к первоначальному облику одного из немногих памятников ЮНЕСКО на территории Москвы, это не только памятник архитектуры, значимый для России, но и мировая драгоценность. Церковь в очень оригинальном, своеобразном стиле, с явно выраженным итальянским влиянием, с резьбой в стиле эпохи Возрождения. Архитекторы уже смотрели коллекцию, есть описание этих предметов, мы тоже на него ориентируемся. Но пока у нас есть только общее представление, как все эти фрагменты располагались в кладке, мы не знаем деталей и над этим предстоит работать».

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