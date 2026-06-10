Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации

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10.06.2026 Рукописи и нотные наброски Чайковского оцифруют на российском оборудовании 1
24.07.2025 Картины, агитационные плакаты и советские подшивки: в новосибирском музее начали оцифровку на «ЭларСкан» 1
17.07.2025 Краеведческий музей Сызрани запускает оцифровку коллекций с помощью планетарного сканера «ЭларСкан» 1
30.10.2024 У экспозиции Мураново появился сайт цифровых двойников 1
11.09.2024 В Донбассе оцифруют издания XVI-XVII веков 1
12.07.2024 Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов 1
11.07.2024 Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники 1
19.06.2024 В Оренбургской области на «ЭЛАР ПланСкан» оцифруют метрические книги и старославянские тексты 1
19.10.2023 Фронтовые письма, старинные фотографии и книги оцифруют на «Эларскан» 1
12.10.2023 Более 243 тыс. документов оцифруют в Курском областном краеведческом музее на сканере московского производства 1
04.10.2023 На «Эларскан» оцифруют уникальные книги XVI-XVIII веков 1
23.09.2022 «Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО 1
10.03.2022 ЭЛАР оцифровал детали жилища кочевников Средней Азии 1
05.08.2020 «Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России 2
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
23.01.2019 «ЭЛАР» поставила планетарный сканер в НГИАМЗ 1
01.08.2018 «ЭЛАР» создал электронную коллекцию экспонатов парка искусств «Музеон» 2
05.07.2017 «Элар» поставила оборудование для оцифровки экспонатов Центрального военно-морского музея 1
28.06.2017 «Элар» завершила оцифровку письменных источников Политехнического музея 1
07.06.2017 В музее-заповеднике «Старая Ладога» будут сканировать документы с помощью «ЭларСкан А2» 1
31.05.2017 «Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя 3
15.02.2017 «Элар» оцифровала материалы из фондов музея-заповедника П.И. Чайковского 1
10.03.2016 Оцифровка музейных коллекций: как сканируются экспонаты и учетные документы 2
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс 1
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись» 2
03.11.2015 В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» оцифрованы учетные книги 1
02.07.2015 Как отсканировать атомную бомбу? 2
10.12.2014 В Государственном историческом музее формируется база данных 1
21.07.2010 Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери 1
30.06.2010 Минкультуры России нуждается в услугах по формированию Госкаталога Музейного фонда РФ 3
17.01.2008 Роскультура купит оборудование для ведения госкаталога Музейного фонда 1
19.12.2003 Центральный музей связи открылся после перерыва 1
16.04.1999 Lank сообщила о завершении первого этапа программы по представлению музеев Санкт-Петербурга и области в Интернет 1

Публикаций - 33, упоминаний - 42

Минкультуры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 23
КАМИС 21 6
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
Тексел 9 1
ФОРС - Центр разработки 697 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 1
InterSystems - ИнтерСистемз 136 1
Политех - Политехнический музей 34 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 20 2
Курский областной краеведческий музей 3 2
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина ФГБУК - Бахрушинский музей - Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина - Литературно-Театральный музей Императорской Академии наук 6 1
Музей-усадьба И.Е. Репина 1 1
Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П.И. Чайковского 5 1
Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда 2 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Луганский краеведческий музей ГБУК ЛНР 1 1
Орский краеведческий музей 1 1
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник 2 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 234 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 467 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2117 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2824 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 715 1
Музеон - парк искусств 21 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 55 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3638 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 1
Федеральное казначейство России 1932 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
НГИАМЗ - Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 1 1
Оцифровка - Digitization 5108 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 17
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1665 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3712 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4962 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3227 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4877 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2686 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1358 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 563 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1143 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8515 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1414 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7534 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 411 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1762 1
Podcasts - Подкастинг 311 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 472 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6362 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1886 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4239 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3617 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13643 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3157 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 165 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2989 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 1
ЭЛАР ЭларСкан 183 11
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 123 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2322 3
ЭЛАР ПауэрСкан 19 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 74 2
РЖД Сапсан 27 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
АИС ЕГРОКН - Единый государственный реестр объектов культурного наследия 1 1
Архивный фонд РФ 114 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 184 1
Мокеев Евгений 21 4
Полякова Ольга 7 2
Вартанян Артём 22 2
Морозкина Людмила 6 2
Вучетич Евгений 1 1
Чубаров Евгений 1 1
Коробков Сергей 3 1
Меркуров Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Каменкова Мария 1 1
Виленский Залман 1 1
Рабинс Леонид 1 1
Рудычева Наталья 95 1
Янес Мария 1 1
Лужков Юрий 113 1
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Кречетов Николай 25 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Иванков Михаил 7 1
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Барщевский Иван 1 1
Борисова Ольга 2 1
Овчинский Владислав 230 1
Царева Юлия 12 1
Богатырев Александр 3 1
Мухина Вера 2 1
Грабарская Кира 1 1
Челышев Николай 1 1
Прокофьева Юлия 1 1
Авдеев Александр 13 1
Иванов Василий 5 1
Прокопьева Наталья 1 1
Белонович Галина 1 1
Дорофеев Евгений 6 1
Марьенкова Марина 1 1
Рылянин Василий 1 1
Гарбузов Анатолий 160 1
Шебета Оксана 1 1
Фаварисов Александр 1 1
Таценко Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 151 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 2
Европа Западная 1495 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 140 1
Донбасс 67 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 773 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5441 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Старая Ладога 6 1
Москва - ЮВАО - Люблино 40 1
Европа 24873 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3394 1
Азия - Азиатский регион 5872 1
Беларусь - Белоруссия 6224 1
Россия - ЮФО - Севастополь 604 1
Италия - Итальянская Республика 4484 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2812 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 70 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 772 1
Россия - ЦФО - Курская область 737 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 1
Украина 7896 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 507 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 197 1
Нидерланды 3708 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1023 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1572 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11618 9
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 587 3
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3003 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 252 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 958 1
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Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 51 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Физика - Physics - область естествознания 2905 1
Латинский алфавит 197 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8677 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6542 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5510 1
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Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 130 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3044 1
Госрасходы - портал 70 1
Музей-усадьба П. П. Чистякова 1 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 9 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 56 1
Короткая ссылка
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