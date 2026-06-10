Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации

Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 42
Минкультуры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мокеев Евгений 21 4
|Полякова Ольга 7 2
|Вартанян Артём 22 2
|Морозкина Людмила 6 2
|Вучетич Евгений 1 1
|Чубаров Евгений 1 1
|Коробков Сергей 3 1
|Меркуров Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Каменкова Мария 1 1
|Виленский Залман 1 1
|Рабинс Леонид 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Янес Мария 1 1
|Лужков Юрий 113 1
|Федюков Максим 7 1
|Кречетов Николай 25 1
|Зеленин Дмитрий 13 1
|Иванков Михаил 7 1
|Чечель Наталия 1 1
|Барщевский Иван 1 1
|Борисова Ольга 2 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Царева Юлия 12 1
|Богатырев Александр 3 1
|Мухина Вера 2 1
|Грабарская Кира 1 1
|Челышев Николай 1 1
|Прокофьева Юлия 1 1
|Авдеев Александр 13 1
|Иванов Василий 5 1
|Прокопьева Наталья 1 1
|Белонович Галина 1 1
|Дорофеев Евгений 6 1
|Марьенкова Марина 1 1
|Рылянин Василий 1 1
|Гарбузов Анатолий 160 1
|Шебета Оксана 1 1
|Фаварисов Александр 1 1
|Таценко Ольга 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.