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Новый российский сканер поможет сохранить крупноформатные документы Владимирского архива

Корпорация «Элар» поставила в Государственный архив Владимирской области планетарный сканер «ЭларСкан А1-800КС». Новое оборудование предназначено для бережной оцифровки крупноформатных, тяжелых и сложных оригиналов и продолжает многолетнее сотрудничество компании с одним из крупнейших региональных архивохранилищ страны. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Государственный архив Владимирской области располагает документами, отражающими экономическую, социально-политическую, научную, религиозную и культурную историю Владимирского края от ранних административных образований — Владимирского уезда Московской губернии, Владимирского наместничества и Владимирской губернии — до современной Владимирской области, хронологический период хранящихся документов начинается с 16 века.

Новое оборудование расширяет возможности архива по созданию цифровых копий сложных, габаритных и тяжёлых оригиналов. «ЭларСкан А1-800КС» оснащен глубокой напольной колыбелью, позволяющей работать с материалами толщиной до 30 см и весом до 50 кг, а дополнительный модуль с плоской столешницей обеспечивает возможность оцифровки оригиналов формата А0.

Интегрированное плоское стекло обеспечивает разглаживание страниц и потоковое сканирование сшитых документов в режиме полного раскрытия. Мощная камера и механизм регулировки высоты подвеса позволяют получать изображения высокого разрешения, а специальный режим UltraHQ обеспечивает детализацию до 400 Мп. Качество оцифровки соответствует международным стандартам ISO, FADGI и Metamorfoze.

Сканер оптимизирован для работы с изношенными и ветхими материалами, документами с выцветшим текстом, рукописным шрифтом, мелкими символами и другими особенностями, требующими высокой точности передачи изображения.

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Оцифровка в Государственном архиве Владимирской области ведётся в соответствии с Перспективным планом работ по переводу архивных документов в электронный вид на 2024–2028 гг. Документ предусматривает, в том числе, создание цифровых копий метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских сказок. Кроме того, в электронный вид переводятся материалы, наиболее востребованные при подготовке выставок, сборников документов, исполнении социально-правовых и тематических запросов, а также по обращениям пользователей. С помощью планетарных сканеров также планируется оцифровка потенциально уникальных документов, образы которых будут представляться в Росархив для включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.

В 2024 г. Государственный архив Владимирской области уже получил два отечественных профессиональных сканера «ЭларСкан А2-800КС50» и «ЭларСкан А1-800КС» для оцифровки уникальных и наиболее востребованных документов.

В том же году при участии «Элар» был реализован проект по переводу в электронный вид документов фонда органов ЗАГС Владимирской губернии за 1918–1925 гг. Общий объем работ превысил 354 тыс. страниц. В массив вошли документы с рукописными и машинописными текстами, карандашными пометками и слабоконтрастными записями, требовавшими высокой точности передачи изображения. Еще раньше, в 2019 г., в архиве была завершена масштабная работа в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 гг.)», тогда в электронный вид специалистами «Элар» было переведено около 80 тыс. листов первоисточников досоветского периода из фондов органов епархиального управления и личных дворянских фондов. В число оцифрованных материалов вошли, в том числе, указы Сената и провинциальных канцелярий, выписки из писцовых книг, документы по управлению имениями, описи земель и имущества, ревизские сказки, метрические книги, подворные списки и описи крестьян. Создание электронного фонда пользования позволило оптимизировать работу сотрудников при исполнении запросов и сократить обращение к наиболее хрупким и особо ценным документам.

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