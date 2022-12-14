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Цифровизация
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В сибирском наукограде оцифруют архивные документы на «Эларскан»

В Архивный отдел администрации города Бийска поставлен современный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Систематическая работа по переводу в электронную форму документов постоянного хранения продолжается в Архивном отделе администрации города Бийска около десяти лет. В своей работе сотрудники отдела уже используют несколько моделей сканеров «Элар», а в 2022 г. парк профессионального оборудования пополнился современной моделью планетарного сканера «Эларскан» А2-400. Оцифровка архивных документов и наполнение электронного архива высококачественными копиями позволяет развивать оказание муниципальных услуг в электронном виде, повышать эффективность архивного отдела по исполнению запросов граждан, юридических лиц и поиску необходимых документов, организовывать работу электронного читального зала.

«Эларскан» А2-400 позволит сотрудникам отдела в высоком качестве и безопасном режиме оцифровывать любые сшитые документы формата А2+. Качество оцифровки на «Эларскан» отвечает требованиям ISO, FADGI, Metamorfoze. Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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