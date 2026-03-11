Корпорация «Элар» представила российский планетарный сканер с искусственным интеллектом

Первый российский планетарный сканер с искусственным интеллектом выходит на рынок: корпорация «Элар» представила новое поколение оборудования, в котором ансамбль нейросетей управляет процессом съёмки, коррекции и контроля качества в реальном времени.

Для архивов, библиотек, органов власти, музеев и крупных корпоративных архивов устойчивость качества при потоковой оцифровке остаётся ключевым фактором эффективности. Особенностью конструкции планетарного сканера является возможность выполнения бесконтактной съемки, которая позволяет переводить в электронный вид сшитые документы, архивные дела, книги и ценные исторические материалы без необходимости расшивки и дополнительной подготовки документов, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности и качества оцифровки. При больших объёмах работ следует частая смена документов, которые размещаются на сканере вручную. Требуется постоянный человеческий контроль правильности и точности размещения оригинала на поверхности сканирования, корректности выбранных режимов и временные затраты на последующую проверку цифровых копий. В новой версии планетарных сканеров «ЭларСкан» значительная часть этих задач передана встроенной интеллектуальной системе.

Ансамбль нейросетей анализирует документ непосредственно в момент сканирования. Система определяет формат оригинала, угол наклона и степень раскрытия книги или подшивки, после чего автоматически корректирует изображение. При неполном раскрытии разворота выполняется V-коррекция, обеспечивающая геометрически выровненную цифровую копию, также незначительный перекос оригинала устраняется автоматически. Если на колыбели размещено несколько объектов, например, фотографии или карточки, то каждый из них распознаётся и сохраняется отдельным файлом.

Таким образом, существенно сокращаются ручные операции, растет производительность и однородность результатов сканирования. Интеллектуальный анализ становится частью самого процесса съёмки, а не отдельным этапом последующей обработки.

Особое значение для профессиональных участков оцифровки имеет контроль качества изображения. Интеллектуальная система оценивает параметры съёмки до сохранения файла: фиксирует пересвет, недосвет, потерю резкости и сигнализирует о необходимости повторной съёмки. Дефекты выявляются в момент их возникновения, а не на этапе последующей проверки фонда.

Все алгоритмы функционируют локально во встроенном программном обеспечении без подключения к интернету. Для государственных структур и организаций, работающих с конфиденциальными документами, это обеспечивает технологическую автономность и соблюдение требований информационной безопасности.

Интеллектуальная логика реализована во встроенном ПО «СканИмидж». В версии 2.0 внедрён сценарный подход к управлению: оператор выбирает тип задачи — документ, книга, несколько объектов или вся область сканирования, после чего параметры съёмки настраиваются автоматически.

Предусмотрена интеллектуальная экспозиция с автоматическим подбором яркости для каждого оригинала и возможностью ручной корректировки. Режим «серый с иллюстрациями» позволяет сохранять текстовые страницы в оттенках серого и автоматически переходить в цвет при обнаружении цветных элементов, оптимизируя объём цифрового архива без потери информации.

В основе системы — промышленная оптика и CMOS-камеры с разрешением до 1000 DPI и выше. Результаты сканирования соответствуют требованиям ISO, FADGI, Metamorfoze, а также нормативам Росархива и НЭБ.

Это означает, что оборудование рассчитано на системную работу с фондами, где важны стабильность параметров, повторяемость качества и соответствие отраслевым стандартам. При оцифровке архивных документов и редких изданий отклонения по резкости, цветопередаче или геометрии становятся не просто визуальным дефектом, а нарушением нормативных требований.

Адаптивное LED-освещение с режимом «Антиблик» снижает засветы и обеспечивает предсказуемый результат даже при работе с глянцевыми или плотными страницами. Колыбели с регулируемым углом раскрытия, плоские или V-образные прижимные стекла позволяют работать с книгами и сшитыми делами без избыточного механического воздействия на переплёт.

Аппаратная часть не только обеспечивает высокую детализацию, но и снижает риски повреждения оригиналов и повторной съёмки, что особенно важно при работе с редкими и уникальными документами архивного хранения.

Линейка представлена модификациями форматов A2 и A1 — от настольных до напольных решений для работы с крупноформатными и массивными оригиналами.

Встроенное ПО работает под управлением Linux, содержит более 40 инструментов постобработки, распознаёт текст более чем на 100 языках и формирует PDF/A с полнотекстовым поиском. Это позволяет выстраивать полный цикл: от съёмки до создания нормативного цифрового документа в рамках единой системы.

«СканИмидж» внесён в реестр российского программного обеспечения Минцифры, а оборудование включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Это гарантирует технологическую независимость, соответствие требованиям национального регулирования и возможность интеграции оборудования в существующую ИТ-инфраструктуру без ограничений, связанных с использованием иностранного ПО или аппаратных компонентов.

Интеграция искусственного интеллекта непосредственно в контур съёмки меняет организацию процесса оцифровки. Изображение фиксируется камерой, и в ту же секунду система проводит его анализ, корректирует параметры и дает рекомендации по качеству съемки. Контроль больше не вынесен на этап последующей проверки — он встроен в момент создания цифровой копии.

При работе с крупными документальными фондами и масштабными программами цифровизации это знаменует переход к технологически управляемой модели производства цифровых массивов. Процесс оцифровки становится воспроизводимым по качеству, устойчивым к вариативности ручных действий и предсказуемым при увеличении объёмов работ.

В контексте российского рынка оборудования это важный этап развития отрасли: интеллектуальные механизмы интегрированы в отечественную аппаратно-программную платформу и работают локально. Появление первого российского планетарного сканера с искусственным интеллектом расширяет технологические возможности внутреннего рынка и формирует новый уровень требований к профессиональным системам оцифровки.