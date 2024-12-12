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Документы времен ВОВ и метрические книги, - в Сибири оцифруют уникальные документы

В Государственном архиве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появился новый отечественный сканер «ЭларСкан» А2-800КС, который позволит создать электронные копии даже для ветхих исторических материалов. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Создание цифрового контента и обеспечение удаленного доступа пользователей к архивной информации, а также обеспечение сохранности архивных документов путем ограничения использования подлинников и внедрение в практику использования электронных копий архивных документов – одно из приоритетных направлений работы Государственного архива Югры.

«Ежегодный объем создания электронных копий архивных документов составляет 1000 единиц хранения (приблизительно 130 тыс. образов) особо ценных и наиболее востребованных архивных документов советского и постсоветского периодов – преимущественно документы учреждений и организаций периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., отражающие жизнь округа в военные годы и вклад жителей и предприятий округа в Победу, - сказал Евгений Харин, заведующий отделом научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий КУ «Государственный архив Югры».

А также это документы генеалогического характера – метрические книги, книги актов гражданского состояния, документы личного происхождения выдающихся жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – деятелей науки, образования, культуры спорта, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, участников локальных войн, фотодокументы.

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Новый «ЭларСкан» А2-800КС позволит сотрудникам архива оцифровать даже сложные материалы, включая изношенные и старые, с выцветшим текстом, рукописным шрифтом, мелкими символами. Трансформируемая колыбель имеет плоский и V-режим, что дает возможность сканировать сшитые оригиналы с полным и неполным раскрытием. Высокое качество электронных копий обеспечит камера с разрешением 600-1000 DPI, при этом доступен специальный режим UltraHQ (400 МП) с повышенной детализацией изображений. Качество оцифровки соответствует мировым стандартам ISO, FADGI, Metamorfoze.

Также в архиве отмечают, что «ЭларСкан» был выбран как единственный продукт из представленных на рынке, который полностью соответствует требованиям по импортозамещению, как аппаратной, так и программной части.

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