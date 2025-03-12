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В фокусе высоких технологий: киностудия Горького оцифрует документы на «ЭларСкан»

В Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М. Горького поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А1-800КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Планетарный сканер для бесконтактной оцифровки позволит сотрудникам киностудии создать цифровые копии для материалов различного формата, веса, толщины и состояния. Так, напольная глубокая колыбель модели «ЭларСкан А1-800КС» позволяет оцифровывать габаритные и тяжелые оригиналы толщиной до 30 см и весом до 50 кг, а дополнительный модуль (плоская столешница) обеспечивает возможность оцифровки оригиналов формата А0. Мощная камера позволяет сканировать с высоким разрешением, а при специальном режиме UltraHQ (400 Мп) — с высочайшей детализацией изображений. Качество оцифровки соответствует мировым стандартам ISO, FADGI, Metamorfoze. Электронные копии, созданные с помощью «ЭларСкан» можно использовать как в учетной, так и выставочной деятельности, для создания электронных баз и библиотек.

Сканеры линейки «ЭларСкан», входящие в реестр РЭП, уже служат для создания электронных копий как ценных и раритетных экспонатов, так и наиболее востребованных документов, в самых знаменитых музеях, библиотеках, архивах страны. Например, аналогичная модель «ЭларСкан» ранее была поставлена в Государственный музей-заповедник «Петергоф», а сохранить в цифровом формате ценную коллекцию кинодокументов ВГИКу помогает сканер «ЭларСкан А1-600КС».

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