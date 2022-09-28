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В Воронеже оцифруют ценные краеведческие документы с помощью оборудования «Эларскан»

В Государственный архив Воронежской области поставлены два современных отечественных комплекса планерного сканирования «Эларскан С2-800КС».

С помощью новых сканеров сотрудники архива планируют оцифровать особо ценные и наиболее востребованные документы, а также документы, находящиеся в плохом физическом состоянии. В фондах архива хранятся документы, в том числе, имеющие статус книжных памятников, охватывающие период c конца XVII века, а также метрические книги, книги из библиотек, училищ, монастырей различных церквей Воронежской епархии. Все эти документы имеют большую историческую ценность и востребованы исследователями и обычными пользователями архива, занимающимися генеалогическими работами.

Сотрудничество «Элар» и Государственного архива Воронежской области продолжается уже не первый год. За последние несколько лет в архив было поставлено еще шесть сканеров модели «Эларскан С2», а также было успешно проведено несколько проектов по оцифровке архивных фондов. Так, предыдущая поставка оборудования состоялась в марте 2022 г., тогда в архив также были поставлены два планетарных сканера «Эларскан С2». Сегодняшнее пополнение в парке профессионального сканирующего оборудования даст возможность увеличить объемы оцифровки и сократить ее сроки.

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Благодаря оптической системе «Эларскан С2» позволяет получать изображения в высоком качестве и с естественной цветопередачей, а также дает возможность в безопасном бесконтактном режиме оцифровывать документы любой степени сохранности – от современных до ветхих и поврежденных временем. Высококачественные цифровые копии документов, сделанные на сканерах «Элар», в дальнейшем загружаются в ИПС ЦФП ВО (Информационная поисковая система цифрового фонда пользования Воронежской области) и становятся доступны для удаленного просмотра пользователями. Качество оцифровки на «Эларскан» отвечает мировым стандартам – требованиям ISO, FADGI, Metamorfoze. Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки документов и фондов в соответствии с требованиями регуляторов.

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