«Элар» представила «ПланСкан А0» — российский сканирующий комплекс сверхвысокого разрешения для крупноформатных фондов

Группа компаний «Элар» представила новейший комплекс высококачественного сканирования (КВС) «Элар ПланСкан А0». Российский широкоформатный сканер нового поколения создан для решения самых сложных задач профессиональной оцифровки архивных, музейных и библиотечных фондов, а также чертежей и карт форматом до А0. По качеству оцифровки, функциональным возможностям и оснащению новый комплекс не имеет полноценных аналогов в мире, позволяя получать при работе с широкоформатными материалами результаты, недостижимые для других сканеров этого класса. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Элар».

«Элар ПланСкан А0» специально разработан для реализации тех проектов оцифровки, которые предусматривают наиболее строгие требования к качеству результатов сканирования: получение эталонных копий, формирование цифровых коллекций и сохранение в цифровом виде уникальных крупноформатных материалов — старинных карт, архитектурных и инженерных чертежей, планов, сшивок и подшивок большого объема.

Ключевой элемент нового сканера — уникальная сканирующая система с технологичным линейным сенсором ультравысокого разрешения, которая обеспечивает видимость 16 пар линий на миллиметр на любом формате, включая максимальный А0. Это означает, что даже для крупноформатных материалов формата А0 достигается высочайшая детализация получаемых изображений на всей площади и по краям, что превышает возможности зарубежных аналогов данного оборудования.

Следящий автофокус с поддержкой высотных профилей обеспечивает точную фокусировку даже на рельефных объектах с перепадом высот до 5 см. Результаты сканирования соответствуют требованиям международных стандартов ISO, FADGI и Metamorfoze, а также требованиям Росархива и Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

В «Элар ПланСкан А0» применена инновационная сегментная светодиодная система освещения с улучшенными характеристиками светового потока и индексом цветопередачи CRI 93%. Специальные LED-осветители без вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения бережно освещают оригинал движущейся полосой света, позволяя сканировать в том числе бликующие материалы. Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точное воспроизведение оригинальных цветов и способствует получению изображений высокого качества даже при недостатках внешнего освещения.

Усиленная автоматизированная плоская книжная колыбель оснащена раздельными моторизованными ложементами с независимой регулировкой высоты и рассчитана на работу со сшитыми материалами толщиной до 30 см и весом до 50 кг. Система программных настроек с запоминаем степени опускания каждого ложемента, ускоряет работу с однотипными материалами и сокращает ручные операции.

Высокоточная система контроля силы прижатия обеспечивает максимально бережное воздействие на оригинал: восемь датчиков давления позволяют точно контролировать воздействие на документ с выбором одной из пяти степеней прижима. Интегрированное плоское стекло формата А0 с автоматизированным подъемом и опусканием позволяет аккуратно разглаживать листы толстых сшивок и папок, карты и чертежи. При этом предусмотрена также возможность фиксации стекла в нижнем положении для более производительной работы без его поднятия.

Съемные боковые панели обеспечивают доступ к материалам на колыбели одновременно с трех сторон, что особенно важно при оцифровке тяжелых оригиналов, материалов в рулонах, а также длинных, сложенных и других объектов нестандартных габаритов.

«Элар ПланСкан А0» оснащен встроенной мощной рабочей станцией с предустановленным программным обеспечением Элар «СканИмидж» версии «Максимум», благодаря чему сканирование, обработка, сохранение и передача цифровых копий выполняются в рамках единого рабочего места непосредственно на сканере. Реализована работа под управлением ОС Linux.

Кроссплатформенное ПО «СканИмидж», включенное в Единый реестр российского программного обеспечения, представляет собой полный набор инструментов для управления оцифровкой и обработки результатов сканирования. Система поддерживает предпросмотр объекта в реальном времени, управление основными параметрами сканирования и алгоритмами работы стекла и колыбели, создание сценариев сохранения и передачи скан-копий, настройку высотных профилей для фокусировки и работу с цветовыми ICC-профилями. Пользователь может создавать и сохранять профили с различными параметрами сканирования, обработки и сохранения, быстро переключаясь между ними в зависимости от типа оригинала и задачи.

ПО поставляется в комплекте со сканером и не требует установки дополнительных программ для организации процесса оцифровки.

Регулируемая по высоте мобильная стойка с широкоформатным монитором, клавиатурой и мышью, а также съемный переносной пульт управления колыбелью и стеклом позволяют организовать удобное рабочее место оператора. В сочетании со встроенной рабочей станцией и предустановленным ПО такая конфигурация дает возможность начать оцифровку сразу после инсталляции комплекса без использования дополнительного оборудования и программных средств.

«Элар ПланСкан А0» выпускается на собственном производстве «Элар», что обеспечивает для данного оборудования полную независимость от зарубежных технологий и компонентов. Многоступенчатая система контроля охватывает все этапы производства — от проверки поступающих комплектующих до промежуточного контроля на различных участках работ и финального тестирования готового оборудования.

Каждое изделие проходит тестирование на износ с непрерывной работой до 50 часов. При выявлении отклонений хотя бы у одного изделия вся партия направляется на повторную проверку. Заказчики также получают полноценную гарантийную и сервисную поддержку непосредственно от производителя в любом регионе страны.

С выходом «Элар ПланСкан А0» учреждения культуры и науки получают отечественное решение для успешной реализации наиболее сложных задач сохранения крупноформатного наследия. Оно объединяет в себе самые современные технологии и возможности оцифровки: сверхвысокое разрешение, точную цветопередачу, бережную работу с уникальными оригиналами и российскую программно-аппаратную базу. Новый комплекс еще больше расширяет линейку профессионального оборудования «Элар», позволяя предложить потенциальным заказчикам ультрасовременную сканирующую технику для высококачественной и максимально бережной оцифровки сложных, массивных и нестандартных оригиналов.