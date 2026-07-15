Рукописные книги XVI века и фотолетопись Великой Отечественной войны оцифруют в Тверском музее

Тверской государственный объединенный музей пополнил парк оборудования «Элар»: в отделе фондов Тверского краеведческого музея установлен планетарный сканер «ЭларСкан» А1-800 с профессиональной версией программного обеспечения «СканИмидж». Новое оборудование позволит создать цифровые копии наиболее ценных документальных памятников и обеспечить их долговременную сохранность. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В состав Тверского государственного объединенного музея входят 30 филиалов, в фондах которых хранится около 970 тыс. единиц хранения. Среди наиболее ценных документальных памятников — рукописные книги XIV века, старопечатные издания, включая Библию, напечатанную Иваном Федоровым в Остроге в 1581 г., пергаментные грамоты и патенты на чины, а также родовые архивы известных дворянских и купеческих фамилий, в том числе Бакуниных.

На новом оборудовании планируется оцифровать материалы Научного архива музея, коллекции Музейного фонда России и учетную документацию. В цифровой вид переведут рукописные и старопечатные книги, грамоты и патенты на чины, фотоколлекцию по Великой Отечественной войне, личные фонды Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, а также родовые и семейные архивы. Всего планируется создать цифровые копии более 100 тыс. листов Научного архива, свыше 20 тыс. единиц хранения Музейного фонда России и более 15 тыс. листов учетной документации.

«Высококачественные цифровые копии материалов Музейного фонда необходимы для публикаций, издательских проектов и выполнения запросов пользователей Госкаталога. Материалы Научного архива будут использоваться исследователями при работе в нашем отделе, а перевод учетной документации в электронный вид позволит сформировать страховой фонд документов», — отметила главный хранитель музейных предметов ГБУК ТГОМ Елена Мойкина.

Планетарный сканер «ЭларСкан» А1-800 предназначен для профессиональной оцифровки оригиналов формата до А1+, а при использовании дополнительного модуля — до А0. Камера с регулируемой высотой подвеса обеспечивает высокое разрешение при работе с документами разных форматов, а специальный режим UltraHQ (400 Мп) позволяет получать изображения с максимальной детализацией.

Качество цифровых копий соответствует международным стандартам ISO, FADGI и Metamorfoze. Сканер эффективно работает со сложными материалами, включая ветхие документы, рукописи, тексты с выцветшими чернилами и мелкими символами. Профессиональная версия ПО «СканИмидж» обеспечивает потоковое сканирование, автоматическую обработку изображений и контроль качества электронных копий. Сканеры «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а программное обеспечение «СканИмидж» — в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Новая поставка стала продолжением сотрудничества Тверского государственного объединенного музея с корпорацией «Элар». Ранее музей уже использовал оборудование компании, а очередное расширение парка техники позволит увеличить объемы оцифровки и обеспечить сохранность уникальных документальных коллекций.