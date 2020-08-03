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«ИКС Холдинг» стал новым генеральным спонсором ПФК ЦСКА

Бизнес

Перед стартом нового футбольного сезона в России армейский клуб заключил соглашение с «ИКС Холдингом» — отечественной многопрофильной ИТ-группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.

По соглашению, «ИКС Холдинг» становится генеральным спонсором ПФК ЦСКА. Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.

«ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков армейцев и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА, сказал: «Мы рады приветствовать "ИКС Холдинг" в качестве генерального спонсора клуба. Это важная сделка для ПФК ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться. Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа. "ИКС Холдинг" — лидер российского рынка ИТ-услуг, и такой партнер в полной мере соответствует статусу ПФК ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола. Наше соглашение рассчитано на два года, но я надеюсь, что это начало большой дружбы, которая продлится много дольше. Мы благодарны акционерам и руководству "ИКС Холдинга" за поддержку в столь непростое для экономики время и ждем плодотворного сотрудничества».

В «ИКС Холдинге» отметили, что, являясь крупным поставщиком ИТ-продуктов для корпоративного сектора, его экспертиза в цифровых решениях для бизнеса будет полезна ПФК ЦСКА. Холдинг выразил надежду, что его технологии, помогающие сегодня многим предприятиям успешно переживать цифровую трансформацию, помогут игрокам и тренерскому составу укрепить свои позиции в российском и европейском футболе.



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