Система «Линсис» для речевого оповещения и громкой связи сертифицирована по пожарной безопасности

Система громкоговорящей связи и оповещения «Линсис» получила сертификат соответствия требованиям к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения С-RU.ПБ74.В.00899/24 по ТР ЕАЭС 043/2017. Сертифицированная система включает центральное оборудование и переговорные устройства и может применяться для обеспечения индивидуального или группового оповещения как в помещениях, так и на улице, на промышленных предприятиях, а также складах, в портах и др. Благодаря сертификату пожарной безопасности единая система оповещения предприятия может строиться целиком на базе российского оборудования «Линсис».

Полученный сертификат позволит шире применять оборудование «Линсис» в проектах. Теперь на базе устройств «Линсис» может быть построена целостная, соответствующая нормативам обеспечения пожарной безопасности система оповещения промышленного объекта. C получением пожарного сертификата система может развертываться не только в производственных, но и во всех других помещениях, где находятся люди, в том числе в столовой, администрации и т.д. (согласно требованиям к российским СОУЭ). Наличие сертификата позволяет организовать систему оповещения с единым управлением и мониторингом не только на промышленных предприятиях, но и в складских комплексах, в портах и т.д.

Сертификат распространяется на систему оповещения «Линсис», в состав которой входит центральное оборудование, включая основной цифровой блок LCE, блок контроля линии LBC-8, блок защиты UМZ и блок питания UPS MC04-UPS-04-1200LS, а также переговорные устройства УПГ ExM-D исп.78D и УПГ-78D. Такая система оповещения с сертификатом пожарной безопасности надежно работает в условиях повышенной запыленности, влажности, агрессивной химической среды, критических температур и может быть развернута на взрыво- и пожароопасных объектах, а пожарный сертификат подтверждает ее соответствие требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017.

Интеграционные возможности системы оповещения «Линсис» с пожарным сертификатом включают взаимодействие с различными системами безопасности объекта. Так, система оповещения может работать с АТС на предприятии, принимать сигналы от системы АСУ ТП и транслировать сообщения, озвучивающие этапы технологического процесса, использоваться для оповещения в рамках систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и в системах контроля доступа (СКУД). Кроме того, центральный блок «Линсис» рассчитан для интеграции с IP-телефонией, SIP и системой оповещения ГО и ЧС и др.

Сертифицированная система оповещения по нормам пожарной безопасности «Линсис» уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».