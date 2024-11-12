«АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro

Новый релиз программного обеспечения Tonmind PA System Pro для управления и мониторинга систем оповещения разработан под ОС Linux. При этом функционал ПО не отличается от решений для Windows: Linux-версия программы для оповещения также имеет клиент-серверную архитектуру, встроенный SIP-сервер, рассчитана на работу с различными источниками аудиосигнала и поддерживает многоадресную трансляцию звука по протоколу RTP. C помощью ПО PA System Pro можно управлять системами оповещения, устанавливать и контролировать зоны вещания, запускать передачу голосовых сообщений и воспроизведение записанных аудиофайлов и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Выход версии для ОС Linux позволяет использовать весь функционал программы Tonmind PA System Pro для управления системами оповещения, в том числе, на государственных предприятиях в России. Linux-версия обеспечивает возможность перехода на использование операционных систем с открытым исходным кодом, который, в соответствии с российским законодательством, станет обязательным с 2025 г. для государственных учреждений. Программа для оповещения Tonmind может использоваться в образовательных, медицинских и спортивных учреждениях, а также на объектах транспорта и производства.

АРМО-Системы АРМО-Системы » представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro

Функционал программы для оповещения позволяет воспроизводить звук от различных аудиоисточников, включая вызовы по SIP-каналам, радиоэфир, проигрыватели MS Windows, Spotify, iTunes, VLC и т.д. С помощью Tonmind PA System Pro можно объединять трансляцию записанных и «живых» голосовых сообщений с воспроизведением фоновой музыки. Благодаря поддержке спецификаций ONVIF, эта программа для оповещения предусматривает также возможность просмотра до 16 видеопотоков от камер системы наблюдения, IP-домофонов и других источников изображения.

Клиент-серверная архитектура Tonmind PA System Pro позволяет осуществлять многопользовательское управление профессиональными системами оповещения на объектах крупного масштаба, в том числе и территориально распределенных. Программа для оповещения PA System Pro преобразует многоканальный входящий звук для его многоадресной сетевой трансляции по протоколам SIP и RTP Multicast, и поддерживает централизованный контроль устройств и систем, работающих под управлением других программ бренда Tonmind (в частности, PA System Lite). При этом максимальное количество поддерживаемых аудиоустройств (зон вещания), которыми можно управлять с помощью программы PA System Pro, достигает 1000.

Программа для системы оповещения Tonmind PA System Pro для OC Linux уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».