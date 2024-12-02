Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России

Линейку профессионального сетевого аудиооборудования Tonmind пополнили уличные IP-громкоговорители SIP-S31FP колонного типа, которые имеют защищенный по классу IP66 металлический корпус и рассчитаны на работу в диапазоне температур от -50 до +60 °С. Новинка имеет мощность 40 Вт, обеспечивает громкость до 108 дБ, поддерживает аудиокодек OPUS 48 кГц. Этот IP-громкоговоритель колонного типа поддерживает протоколы SIP/VoIP, питание по технологии PoE, соответствует стандартам ONVIF и позволяет реализовывать различные сценарии оповещения/трансляции звука, в том числе в рамках систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Гарантия от производителя на SIP-S31FP составляет два года. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Уличное исполнение в металлическом корпусе-колонне с классом пыле/влагозащиты IP66 делает возможным использование громкоговорителя в широком диапазоне температур – от -50 до +60 °С. SIP-S31FP предназначен для настенной установки и монтируется горизонтально или вертикально (например, снаружи здания под карнизом) с помощью разборного кронштейна с возможностью регулировки угла установки в горизонтальной плоскости. Этот громкоговоритель колонного типа имеет входы для подключения охранного датчика, Ethernet-кабеля, а также источника питания 12-24 В пост. тока, однако, за счет поддержки РoЕ (Power over Ethernet) к нему можно не подводить отдельный источник питания, что удобно в уличных условиях эксплуатации.

Расширенные интеграционные возможности позволяют задействовать IP-громкоговоритель SIP-S31FP в рамках различных систем безопасности, включая системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации и др. Так, например, связь с IP-камерами, IP-видеорегистраторами (NVR) и VMS-платформами новый громкоговоритель колонного типа осуществляет по стандарту ONVIF, а с VoIP системами – используя SIP протокол. По протоколу SIP эта модель колонного типа также связывается с различными SIP-устройствами, включая аудиооборудование Tonmind. При этом пользователям устройства доступны два SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP и многоадресная рассылка RTP.

Кастомизация SIP-S31FP предусматривает изменение цвета корпуса. В базовой версии громкоговоритель поставляется белого цвета, но опционально может быть окрашен в любой цвет по таблице RAL Classic. Громкоговоритель колонного типа SIP-S31FP подойдет для трансляции звука на таких объектах, как территории образовательных, деловых и торговых центров, парков, спортивных комплексов, открытых концертных площадок, автомобильных парковок, причалы и набережные, производственные цеха и т.д.

Наряду с SIP-S31FP, в ассортимент Tonmind входят и другие устройства серии SIP-S31. Это еще один 40-ваттный акустический громкоговоритель колонного типа SIP-S31F, который идентичен с SIP-S31FP за исключением поддержки питания РoЕ, и колонные громкоговорители SIP-S31S и SIP-S31E мощностью 60 и 80 Вт соответственно. Для управления сетевым аудиооборудованием Tonmind, будь то новые IP-громкоговорители колонного типа и/или другие аудиоустройства, имеется фирменное ПО Audio Manager и программа PA System в версиях Lite и Pro (с поддержкой ОС Linux и MS Windows), а также мобильное приложение PA Connect (для устройств на платформах iOS и Android).

Новые уличные IP-громкоговорители колонного типа Tonmind SIP-S31FP уже доступны для клиентов «АРМО-Системы».