Официальный срок гарантии на IP-громкоговорители Tonmind увеличен до 36 месяцев

Фирменная гарантия на оборудование для IP-систем громкой связи и музыкального вещания бренда Tonmind расширена с 24 до 36 месяцев. Расширение гарантии распространяется на IP-громкоговорители Tonmind, вызывные панели, микрофонные станции и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Продукты Tonmind предназначены для создания сетевых систем громкого оповещения и передачи фоновой музыки в сферах промышленного производства, коммерческой недвижимости, транспорта, образования, здравоохранения и др. Универсальные IP-громкоговорители Tonmind и решения на их основе востребованы в России благодаря своим возможностям и поддержке отраслевых стандартов ONVIF, VoIP и SIP, позволяющих внедрять и объединять системы оповещения с другими комплексами безопасности и автоматизации.

Фирменная гарантия 36 месяцев распространяется на все IP-громкоговорители SIP-S для эксплуатации в помещениях и уличных условиях (до -50 °C), включая потолочные, подвесные рупорные, кабинетные, настенные, колонные акустические модели и звуковые прожекторы. Действует расширенная гарантия также на сетевые вызывные панели SIP-D26V, микрофонные станции SIP-M10, SIP-M20, SIP-M30 и другие устройства для реализации двусторонней аудиосвязи между оператором и секторами установки громкоговорителей, а также на SIP-адаптеры Tonmind SIP-T20 и др.

Расширение гарантии дает свои преимущества и интеграторам, и конечным клиентам, приобретающим системы громкоговорящей связи Tonmind. Интеграторам это решение позволит закладывать IP-громкоговорители Tonmind в крупные распределенные проекты, а также рассчитывать на стабильность работы IP-системы громкого оповещения в длительной перспективе. Пользователям же предоставляются увеличенный ресурс работы оборудования при постоянных нагрузках, минимизация внеплановых затрат на замену устройств и дополнительный запас прочности для систем, работающих 24/7.

