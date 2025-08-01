Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF

Новый сетевой громкоговоритель прожекторного типа SIP-S51 марки Tonmind снабжен 15-ваттным динамиком с максимальным уровнем громкости 102 дБ и поддерживает передовой аудиокодек OPUS/48 кГц. Он предназначен для направленной передачи записанных сообщений, «живой» речи и фоновой музыки высокого качества в составе систем видеонаблюдения, оповещения и т.п. и легко интегрируется в них как IP-устройство. Стоит отметить, что этот звуковой прожектор имеет компактный цилиндрический корпус с классом защиты IP55, может получать питание от источника 12 В постоянного тока или по технологии PoE, оборудован входом тревоги и имеет фирменную гарантию 2 года.

Интеграционные возможности позволяют задействовать IP прожекторный громкоговоритель SIP-S51 для трансляции «живых» и предзаписанных голосовых объявлений, сигналов и музыки по команде оператора, событию тревоги или расписанию в рамках систем звукового оповещения и безопасности. При этом связь с SIP-устройствами, включая IP-АТС, IP-телефоны, и с VoIP-системами звуковой прожектор реализует по SIP протоколу. Пользователям SIP-S51 доступны два SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP и многоадресная рассылка RTP. Взаимодействовать, в частности, с VMS-платформами этот звуковой прожектор может по ONVIF, а с IP-камерами системы видеонаблюдения – напрямую.

Акустические особенности модели SIP-S51 позволяют доносить аудиоинформацию на требуемое расстояние без «расширения» звука, а применение нескольких звуковых прожекторов – распределять аудиопотоки в нужные стороны и осуществлять зонирование звуковой информации в помещениях любой планировки. Благодаря этому, звуковой прожектор оптимально подходит для оснащения торговых и деловых центров, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, выставочных комплексов и т.д. Для сокращения полосы пропускания и многократного повышения качества звука SIP-S51 поддерживает прогрессивный аудиокодек OPUS с частотой дискретизации 48 кГц, а также другие форматы (MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц и др.).

Защищенный корпус (IP55) из ABS-пластика и расширенный диапазон рабочих температур позволяют эксплуатировать устройство внутри помещения, в том числе и не отапливаемого. С помощью штатного кронштейна крепления, звуковой прожектор можно монтировать как на стену, так и на потолок, а шарнирное крепление корпуса позволяет с высокой точностью выбрать направление распространения звука. Наличие входа тревоги позволяет запускать заранее записанное сообщение по сигналу, например, от охранного извещателя или др., а поддержка технологии РoЕ устраняет необходимость в выделении локального источника питания, хотя он тоже предусмотрен.

Наряду со звуковым прожектором SIP-S51, в ассортименте Tonmind есть и другое аудиооборудование, использующее усилитель звукового сигнала мощностью 15 Вт. Это громкоговорители SIP-S01, SIP-S01M и динамики-сателлиты SIP-S01A, которые монтируются в потолок помещения врезным способом, устройства SIP-S11, SIP-S11H и SIP-S12 для крепления на стену и рупорные модели SIP-S21, SIP-S21H и SIP-S22, рассчитанные на установку внутри помещений большой площади или на уличных объектах. Для управления продуктами Tonmind доступно ПО Audio Manager и программа PA System в версиях Lite и Pro с поддержкой ОС Linux и MS Windows, а также мобильное приложение PA Connect для платформ iOS и Android.

Новый 15-ваттный звуковой прожектор SIP-S51 марки Tonmind уже доступен для заказа в «АРМО-Системы».