Filum FL-MBT30: двухрежимная мышь для дома и офиса

Filum выпускает новую беспроводную двухдиапазонную мышь Filum FL-MBT30-BK. Новинка предназначена для безупречной работы в офисе и дома, оснащена семью кнопками и имеет металлическое колесо прокрутки. Об этом CNews сообщили представители Xcom.

Внешний вид Filum FL-MBT30-BK выполнен в лаконичном строгом дизайне, который не отвлекает внимание, корпус изготовлен из ABS-пластика.

Благодаря изменяемому DPI c 800 до 1600 Filum FL-MBT30-BK подходит под любые задачи, ее универсальность в подключении (2,4ГГц и Bluetooth) обеспечит соединение с любыми устройствами, которые поддерживают эти стандарты. Низ конструкции снабжен магнитным боксом для хранения USB-адаптера. Длительность работы обеспечивает съемный аккумулятор на 500 мАч.

Xcom Filum FL-MBT30

Устройство совместимо с широким спектром операционных систем, с Windows XP по Windows 11, а также поддерживает macOS.

В комплекте поставляется USB type-C кабель для зарядки.