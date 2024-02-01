Спрос на услугу эковывоза крупногабаритной техники в «М.Видео-Эльдорадо» за год вырос на 40%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в 2023 г. на 10% увеличила количество собранных электронных отходов для их корректной переработки во вторсырье. За год россияне сдали на утилизацию в розничные магазины группы и с вывозом 60 тыс. единиц ненужной техники и более 4 млн батареек, всего более 1500 тонн. В 2023 г. покупатели на 40% чаще заказывали вывоз устаревших или ненужных крупных бытовых приборов, как вместе с доставкой нового товара, так и без покупок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» совместно с Ассоциацией «Электроника-Утилизация» в 2019 г. запустили федеральную программу сбора устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники, а также проект по утилизации использованных батареек. В этих двух программах участвует восемь крупнейших лицензированных заводов по переработке таких электронных отходов. За несколько лет покупатели «М.Видео-Эльдорадо» передали на переработку более 260 тыс. единиц устройств и около 13,5 млн батареек.

Инфраструктура сбора техники по итогам 2023 г. достигла почти 900 магазинов «М.Видео-Эльдорадо», также действует услуга по вывозу крупногабаритной техники из дома покупателей, в том числе в 20 регионах сервис «Экотакси» – бесплатный и оперативный вывоз техники с демонтажем и услугами грузчиков. В 2023 г. клиенты передали с помощью «Экотакси» в 10 раз больше крупногабаритных устройств, чем годом ранее.

В 2023 г. самыми сдаваемыми устройствами стали холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты и телевизоры. Больше всего техники сдали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары и Казани. Благодаря усилиям покупателей удалось избежать выброса в атмосферу до 650 тонн CO2-эквивалента. После утилизации в производство возвращается до 97% материалов, извлекаемых из сдаваемой техники, от металлов до дефицитных АБС-пластиков. Полученное сырье идет как в производство различных бытовых изделий, так и на промышленные нужды – ремонт дорожного покрытия или производство деталей автомобилей.

В рамках стратегии устойчивого развития, «М.Видео-Эльдорадо» передала на переработку в 2023 г. около 6000 тонн собственных отходов – упаковки от товара (картона, пленки, скотча и паллет). Таким образом, с 2019 г. группа обеспечила экологичную переработку около 10500 тонн отходов упаковки от техники.

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Руководитель экологических программ в рознице «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «Как главный эксперт по технике мы помогаем клиентам не только с ее выбором, покупкой и обслуживанием, но и собираем на переработку, не допуская попадания отработанных устройств на полигоны ТБО. Механизм РОП (расширенной ответственности производителя и импортера за утилизацию вышедших из обращения потребительских товаров) позволил нам реализовать свою экологическую ответственность общественно полезным способом через инвестиции в отрасль переработки. «М.Видео-Эльдорадо» создала первую и крупнейшую в стране инфраструктуру утилизации электроники на базе лицензированных предприятий. Таким образом, компания как импортер техники полностью выполняет установленный государством норматив по переработке, в том числе благодаря своим проектам «Правильная утилизация» и «Умная переработка».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.